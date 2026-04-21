國防部釋出軍購部分細節 帕拉丁自走砲810億含精準導引砲彈4千發

國防部今日釋出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」報告公開版本，包含M109A7自走砲。（取自BAE臉書，本報製圖）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部長顧立雄20日赴立法院外交及國防委員會專案報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，為同步向國人說明軍購，國防部今日釋出公開版本，雖然內容涉及機密部份塗黑外，具體項目皆列出採購金額。其中國人關注已久的M109A7自走砲軍購案，國軍將已810億採購自走砲60門、精準砲彈4080發、彈藥車60輛、救濟車13輛及附屬裝備等。

國防部表示，M109A7自走砲具GPS定位、自動化射擊指揮、數位化指管、可單砲放列、分散部署、集火打擊30公里以上精準打擊能力。其他內容則予以塗黑，但根據上下文編排來看，應是說明精準砲彈項目。

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美國國務院去年12月18日宣布對台灣軍售八大項裝備計逾111億美元，其中包含60輛M109A7自走砲，配套60輛M992A3履帶式彈藥補給車（CAT）、13輛M88A2戰場救濟車，以及42套「國際野戰砲兵戰術資料鏈系統」（IFATDS），以及4080套的「精準飛彈導引套件」（Precision Guidance Kit, PGK）。

有關精準砲彈，軍用型號為M1156的PGK套件，為美國陸軍砲兵現役裝備。該套件主要由引信頭、四面安定翼及GPS導引天線組成，能結合現有的155公厘M549A1、M795高爆榴彈砲，讓傳統砲彈化身為精準導引砲彈，砲彈發射後仍能修正彈道。PGK套件使155公厘砲彈在最大射程狀況下的圓周誤差彈著點從方圓267公尺大幅縮小至50公尺以內，有效命中敵地面目標。

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