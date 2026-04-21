國防部釋出特別預算軍購部分細節公開版 涉密細節一律「塗黑」

國防部今日釋出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」公開版本，其中細節一率「塗黑」，並示機密等級。圖為去年賴清德總統今召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會簡報。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部長顧立雄20日赴立法院外交及國防委員會專案報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，為同步向國人說明軍購，國防部今日釋出公開版本，其中細節一率「塗黑」，並示機密等級。包含臺美共同研發採購合作裝備、機動阻絕器材、臺灣戰術網路及部隊覺知應用套件、AI輔助與C5ISR系統、防空與反彈道飛彈、軟硬殺混和無人機反制系統，其他項目則是在部分細節予以塗黑處理，但總體皆還是有註明採購金額。

根據報告，1.25兆軍購特別預算，包含籌購「精準火砲」項目M109A7自走砲810億；「遠程精準打擊飛彈」項目海馬士多管火箭飛彈系統1600億。

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另外還有「無人載具及其反制系統」項目銳鴛二海搜戰術型、濱海監偵型、垂直起降智慧型、濱海攻擊型、反甲型無人機飛彈系統、軟硬殺混和無人機反制系統、人攜式無人機反制系統、自殺無人艇等8種無人平台及反制設備共3350億。

在「防空、反彈道及反裝甲飛彈」項目，共有5500億元，其中僅出現強弓中層反戰術彈道飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈，根據上下文編排判斷，共兩項防空飛彈及一項反裝甲飛彈項目被塗黑。不過根據相關媒體報導，防空飛彈項目部分，則很可能為NASAMS國家先進地對空飛彈系統及IBCS整合戰場防空作戰系統。

在AI輔助與C5ISR系統部分，僅知曉AI決策系統，以及臺灣戰術網路及部隊覺知應用套件共100億，但綜合國際使用AI輔助決策系統案例，可知應為類似帕蘭泰爾（Palantir）或Anthropic公司提供給美軍的AI智慧決策系統，可自動分析圖像，進而判斷並排序威脅優先順序，提供決策者參考。而採購主體若非向國外採購，就將會是以台灣的主權AI模型為主。據了解，雖然國內訓練晶片、資金與數量皆遜於美國，但僅用於軍事任務，為專家型AI，依然符合國軍需求規格。

除此之外，還有「強化作戰持續量能相關裝備」項目500億，包含建置彈藥零附件產線、通用彈藥採購和機動阻絕器材等；「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統」項目640億，則因涉及與美方合作，予以全部塗黑。

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