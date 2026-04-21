中國出動32機艦擾台 11架次逾越中線

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕我國中央政府年度總預算有望今天付委，中國對我前線國軍、海巡灰色地帶襲擾及施壓未止。國防部今天（21日）表示，自昨（20日）上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機24架次、軍艦7艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有11架次逾越台海中線，進入我北部、西南及東部空域。

據國防部公布示意圖，共機動態主要分為三批次。第一部分於昨上午7時35分至下午10時5分之間，偵獲主戰機、直升機及無人機計18架次，其中有5架次逾越台海中線，進入我北部空域活動。第二部分於昨上午6時45分至下午5時10分之間，偵獲輔戰機及直升機計5架次，進入我西南空域。第三部分則於昨上午8時30分至上午10時5分之間，偵獲直升機1架次，進入我東部空域。

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國防部指出，除了空中活動外，另有中共海軍艦艇7艘及公務船1艘，持續在台灣周邊海域活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

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