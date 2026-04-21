美伊替A-10證明價值續命成功 美空軍與赫格塞斯協調至少延役到2030

美國空軍部長梅因克21日宣佈，已與戰爭部長赫格塞斯協商，決定延長A-10服役期限至少到2030年。（圖取自X@SecAFOfficial）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍自2023年起逐年除役A-10攻擊機，且希望加退役速度，甚至曾規劃今年要全數退役，彈遭國會擋下。如今美伊戰爭迫使美軍大量調派A-10執行任務，已證明出A-10服役價值，對此美國空軍部長梅因克21日宣佈，已與戰爭部長赫格塞斯協商，決定延長A-10服役期限至少到2030年。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，梅因克還說，在此決策過程中，川普總統展現了迅速果決的領導力，並承諾後續將公布更多措施；美國空軍將於4月21日公佈2027財年預算，屆時其未來機隊的最新計畫可能會成為焦點。

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報導指出，美國空軍原規劃以F-35A匿蹤戰機接替A-10執行近距離空中支援任務，並持續推動F-15EX、B-21轟炸機與第六代戰機發展，但相關戰力尚未完全形成，使A-10退役進度被迫放緩。

此外，國會長期對A-10退役持保留態度，要求維持一定數量機隊，亦成為政策轉向的重要因素。美國空軍曾規劃於今年退役全部162架A-10攻擊機，該計畫遭到國會否決並限制退役規模。法案要求，今年保留至少103架飛機，其中93架為主要任務飛機。

在實際作戰運用上，A-10近期頻繁投入中東戰場，除打擊伊朗支持的武裝勢力外，也參與海上封鎖與對抗伊朗小型武裝船隻任務，並在救援行動中提供近距離空中支援，顯示其在低強度衝突環境中的持續價值。

不過，美國空軍近日一批結訓的A-10C攻擊機飛行員，仍是最後一梯次的訓練。

A-10以30公厘GAU-8/A機砲著稱，具備強大對地攻擊能力，並可搭載多型精準導引武器；在近期作戰影像中，甚至出現擊落無人機的紀錄，顯示其任務型態正逐步擴展。

報導分析，儘管A-10在高強度對抗環境中生存性受質疑，但在低強度衝突與反不對稱作戰中仍具高效能與成本優勢；在新一代戰機尚未完全取代其任務前，美軍延長其服役年限，反映現實作戰需求與長期轉型目標之間的權衡。

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