共軍飛彈丶雷達性能灌水 鄧聿文：傳共軍徹查裝備更要「倒查15年」

中共中央軍委機關報「解放軍報」去年10月發表社論，指責涉案共軍上將「信仰坍塌、忠誠失節」，並表示不管職務多高，沒有免罪「丹書鐵券」，沒有「鐵帽子王」。（圖：取自旅美中國經濟學者蔡慎坤X）

〔記者羅添斌／台北報導〕中國領導人習近平對共軍高層幹部下重手，接連查辦多位解放軍上將，還傳出因為共軍高層貪污黑手伸入軍備採購，對各式裝備上下其手丶以次充好等嚴重問題，導致共軍裝備虛有其表，實則問題多多丶戰力堪慮，傳出習近平下令進行全軍性的裝備質量徹查行動，甚至要倒著查，往前追溯到近9年到15年，讓解放軍全部挫著等。

中國在去年17日以肅貪為由，將中央軍事委員會副主席何衛東、前軍委政治工作部主任苗華等9名共軍上將開除黨籍；此前中央軍委已對相關9人開除軍籍。這9人中以曾獲得國家主席習近平破格提拔的何衛東最受矚目，顯示習近平升高對軍中貪腐和不忠誠的打擊力道。

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國安局長蔡明彥日前於立法院答詢時揭露，中共目前採取「絕對效忠」清洗模式，導致上將員額出現嚴重斷層。據國安局盤點，符合晉升條件的中將，在今、明兩年（2026-2027）合計分別各不到5名。他指出，這種「以低階代高階」的佔缺現況，恐導致共軍聯合作戰與後勤協調面臨「斷鏈」風險，更須嚴防年輕將領為爭取表現而在台海採取冒進動作。

旅美中國問題專家鄧聿文本週在X上發表最文章指出，訊息傳出習近平下令進行全軍性的裝備質量徹查行動，甚至要倒著查，往前追溯到近9年到15年，讓解放軍全部挫著等。（圖：取自鄧聿文X發文）

經常應邀在美國各大媒體發表評論文章的旅美中國問題專家鄧聿文，本週在X上發表最文章指出，他是在微信群中看到的，「不知真假」，現在共軍全軍正在開展大規模的盤庫及倒查活動，而且是動真格的丶全覆蓋丶帶審計帶技術檢測的那種，不是走型式的。

鄧聿文指出，傳出的訊息是指正在發生的利劍-2025全軍裝備質量專項行動，要對全軍53個重點武器庫丶彈藥庫，空軍及海軍在役飛機丶火箭軍飛彈丶雷達與發動機等進行清查，這項全軍軍工大掃除行動，要徹底翻舊帳丶拆裝備丶測性能丶查腐敗，把裝備裡頭所有含沙子丶水分及劣質貨全清出來。

至於為什麼現在要大規模盤庫？鄧聿文文章中指出，相關訊息指稱是因應先前的反腐倒逼行動，包括譚瑞松丶何文忠丶吳曼青等一批高管落馬，牽出全軍全鏈條質量造假，加上備戰需要，與外敵打仗絕不能讓導彈不炸丶雷達瞎眼丶飛機掉鏈子，更要清查歷史陳賬，過去幾十年和平積弊丶驗收放水丶腐敗摻水，現在要一次性的擠乾丶擠淨。

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