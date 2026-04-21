空軍將迎F-16V BLK70、愛三MSE飛彈 與美簽5.7億元支援服務案

即將接收66架F-16V BLK70戰機的空軍，將執行一項橫跨5年期的支援服務案，總金額高達5.7億餘元。（資料照，取自洛馬官網）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍持續引進美製裝備形塑戰力，根據政府採購網今日發布的一份決標公告顯示，空軍將以對美軍購方式，執行一項橫跨5年期的支援服務案，總金額高達5.7億餘元，雖然這份公告未列舉確切裝備項目，但在66架F-16V BLK70戰機、數百枚愛三MSE防空飛彈等陸續交付之際，此支援服務案將成為空軍的重要後盾。

根據政府採購網今日發布資訊，國防部近期一筆由駐美軍事代表團辦理、金額為5億7259萬6874元的「其他支援服務」採購案決標，由美國在台協會（AIT）得標，履約期長達5年。

雖然這個標案名稱與內容，並未明列裝備項目，但從採購單位、執行機關與金額規模研判，這筆經費主要攸關美製空軍戰力運作的長期支援服務。

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根據決標公告，此標案由國防部空軍司令部洽辦，採限制性招標方式進行，只有AIT得標，屬於典型政府對政府軍事合作案。由於標的分類為「境外組織提供服務」，並非直接採購武器裝備，因此偏向技術支援、系統維運與人員協助等項目，屬於軍售體系中不可或缺、但較少曝光的「隱形成本」。

對照國軍建軍規劃，空軍今年至2031年間，將陸續接收多項關鍵美製裝備，其中最受矚目的是66架F-16V BLK70戰機，預計今年起分批交機；現役約139架F-16A/B亦已升級為F-16V構型，後續仍須仰賴原廠持續提供航電、雷達與軟體支援。

另外，為我國重要防空裝備的愛國者三型（PAC-3）及增程型（MSE）飛彈系統持續部署與升級，其雷達、火控與攔截系統亦須長期維運；4架MQ-9B「海上衛士」也將自今年起形成戰力。另包括AIM-120空對空飛彈、AGM-88反輻射飛彈等空射武器，以及Link-16資料鏈等指管系統，也需持續進行軟體升級與整合測試，確保國軍與美軍的作戰體系得以同步。

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