神祕的「圓山指揮所」曝光 AIT處長受邀觀摩防衛韌性兵棋推演

今年度重要國防暨全社會防衛韌性兵棋推演，美國在台協會處長谷立言受邀率人員觀摩，並與國安會副秘書長林飛帆、內政部長劉世芳在圓山指揮所內實地討論。（圖：取自總統府丶AIT臉書）

〔記者羅添斌／台北報導〕「漢光42號電腦兵推演習」結合「行政院中央聯合應變中心」兵棋推演已於4月12日至21日協同展開演練，國安會於17日邀請AIT美國在台協會處長谷立言率人員前往中央聯合應變中心演練場地進行觀摩，意外的讓原本充滿神祕色彩的「圓山指揮所」內部設施曝了光。

政府在大直要塞區的山腹內，分別設置了專供軍事作戰系統使用的「國軍聯合作戰指揮中心」（衡山指揮所），以及可供行政院層級應變使用的「國家政軍指揮中心」（圓山指揮所），軍方在漢光演習及共軍重大軍演期間，都會由參謀總長或是副總長執行官進駐衡指所。至於圓指所，過去大多是國安會層級執行的年度政軍兵推時，會有相關官員及政府部會席次代表進駐，圓指所內的各個坑道設有不同任務的辦公區，並設有特定部會代表的席位。

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AIT美國在台協會處長谷立言受邀率人員觀摩，從總統府事後提供的影片中，可以看到圓山指揮所的部分運作情形。（圖：取自總統府影片）

衡山指揮所與圓山指揮所兩者相鄰，都位於國防部後方的山腹之內，衡指所內部設有先進的通訊、視訊等指揮系統，可以與執行任務中的軍艦艦長、戰機飛行員通話，也可以與一定層級以上的作戰部隊指揮所連線對話，掌握即時軍情動態；海空軍作戰中心對於當前共軍的動態掌握，也會即時傳輸到衡山指揮所內。

由於身處山腹之內，兩處指揮所都會面臨潮濕及通風問題，過去的施也十分老舊，為此，國防部政務辦公室去年以「114年度國家政軍中心暨國軍聯合作戰指揮中心核生化防護系統」案為名，耗資208萬4200元委託中科院執行該系統的年度勞務維護案，以有效維持指揮所的運作。

軍方在漢光演習及共軍重大軍演期間，都會由參謀總長或是副總長執行官進駐衡指所。圖為前總統蔡英文2016年6月視導衡山指揮所。（資料照，軍聞社提供）

今年度重要國防暨全社會防衛韌性演訓「漢光42號電腦兵推演習」結合「行政院中央聯合應變中心」兵棋推演已於4月12日至21日協同展開演練。國安會此次特別邀請美國在台協會處長谷立言率人員前往中央聯合應變中心演練場地進行觀摩，實地了解我國全社會防衛韌性整備及跨部門協調與應變機制運作情形。

國安會表示，本次演練聚焦軍民整合五大主軸，分別為「避難撤離」、「醫療後撤及醫療量能擴充」、「聯合交通運輸指揮」、「戰略溝通」與「反資敵作為」，此次演習不僅為國內全社會防衛重大推展，也受到國際友盟高度關注。

AIT也在臉書發文表示，美國在台協會處長谷立言於4月17日偕AIT團隊觀摩了行政院「中央聯合演習指揮中心」（CJEOC）的首場民防應變演習。 此次演習旨在演練跨部會的協調能力，以強化台灣在危機期間的緊急應變實力與指揮系統運作。該演習於4月12日至21日配合年度「漢光演習」共同舉行，象徵著台灣在推動「全社會韌性」努力上邁出了重要的一步。

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