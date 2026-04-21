美軍「布希號」數天內趕到中東 曾驗證LOCUST雷射武器成航艦首例

美軍布希號航空母艦去年10月進行LOCUST雷射武器系統測試。（取自美軍DVIDS）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國「布希號」航空母艦正在馳援中東，預計數天內抵達，外國軍聞網站披露，該艦曾進行LOCUST雷射反無人機系統上艦測試，成為目前已知首度驗證雷射武器的航艦。在伊朗及其代理勢力頻繁動用無人機，威脅區域安全的情勢下，艦載雷射反無人機系統被視為未來可能投入實戰的重要選項。

外國軍聞網站《戰區》報導引述美國海軍與廠商資料指，布希號於去年10月執行LOCUST雷射武器系統實彈測試，成功偵測、追蹤並擊落多架目標無人機，顯示已具備初步反制能力。這套裝備採模組化設計，可直接固定於飛行甲板運作，並整合光電、紅外線感測器與小型雷達，強化對低空小型目標的偵蒐與打擊能力。

LOCUST雷射系統功率約在20至26千瓦之間，雖屬較低功率級距，但足以應對無人機等近距離威脅。對於近年在紅海與波斯灣一帶頻繁出現的無人機攻擊而言，這類雷射武器被視為補強傳統飛彈防禦體系的重要一環。

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不過，相關測試性質仍屬驗證階段，並非正式列裝，目前是否還部署在布希號航艦上，也尚不得而知。

雷射武器在近年作戰環境中的潛在價值持續受到重視，相較傳統攔截飛彈，雷射武器具備反應速度快、射擊成本低，理論上具備持續射擊能力等優勢，特別適合應對大量來襲的無人機目標。

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