防範中國極音速武器 美國海軍神盾艦將首度配備愛國者飛彈

美國海軍正推動在艦艇上配備「愛國者3型增程型」（PAC-3 MSE）攔截飛彈的計畫，以強化保護驅逐艦艦隊的飛彈防禦網。（彭博檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國防工業巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）已獲得一項合約，將美國陸軍的飛彈攔截器「愛國者」（Patriot）飛彈，整合至美國海軍的神盾（Aegis）戰鬥系統中。

《路透》報導，洛馬公司21日表示，這項里程碑標誌著愛國者系統將首次部署於海上。

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《路透》曾於2024年10月率先報導，由於擔憂中國將部署高超音速（極音速）武器，以擊沉太平洋上的船艦，美國海軍正推動在艦艇上配備「愛國者3型增程型」（PAC-3 MSE）攔截飛彈的計畫。

這項部署將強化保護驅逐艦艦隊的飛彈防禦網。洛馬推動這項整合計畫已有數年，但這份新合約標誌著將陸軍攔截飛彈部署於海軍水面艦艇上的首個具體步驟。

採取這項行動的理由已醞釀多年。正如《路透》2024年的報導指出，PAC-3比現有的海軍攔截飛彈更具機動性，且其「碰撞擊殺」（hit-to-kill）的概念，即飛彈直接擊中目標，而非在目標附近引爆，使其對抗高速機動的彈道飛彈時特別具致命破壞力。

PAC-3 MSE可為配備神盾系統的軍艦提供額外保護；這些軍艦目前主要仰賴「標準」（Standard）飛彈系列的攔截器（包括SM-2、SM-3與SM-6），以及RIM-162「進化型海麻雀飛彈」（Evolved SeaSparrow Missile）。

對愛國者飛彈的需求正急遽攀升。根據洛馬與五角大廈今年1月簽署的協議，該款攔截飛彈的產量預計在未來7年內增加2倍，從每年約600枚增至超過2000枚。

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