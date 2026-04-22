台美簽署海馬士丶飛彈補充等6項發價書 總價高達2087.7億元

國防部今天公告，已與美方簽署海馬士多管火箭系統等6項軍購案的發價書。圖為海馬士系統的戰術飛彈發射畫面。（取自美軍網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今天（22日）一口氣公佈已與美方簽署6項軍購案發價書，包括「遠程精準火力打擊系統」丶「飛彈戰備存量補充」以及「大口徑彈藥共同合作生產」等項目，6項發價書的總金額來到台幣2087.7億元，預計將為總額1.25兆元軍購特別條例及預算案的審查發揮助推劑效果。

政府提出8年期，預算規模上限暫匡1.25兆元的特別條例草案籌獲7大類裝備、系統，但朝野立委對金額丶採購項目都有不同意見，總統府及國防部則都堅持要完整的1.25兆元規劃才足以保衛台海安全。立院外交及國防委員會20日二度邀請國防部長顧立雄以秘密會議針對「國防特別預算」專案報告。國防部21日則是公開機密專報書面公開版內容，揭露完整七大類透過軍購、商購及委製的採購裝備、系統內容，其中以防空、反彈道及反裝甲飛彈部分金額約5500億元為最大宗。

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國防部今天則一口氣公告台美6項軍購案的決標案，由我國駐美軍事代表團與AIT美國在台協會完成軍購案發價書的簽署，6案的總金額達到台幣2087億7374萬1413元。

圖為美國陸軍的M109A7自走砲實彈射擊畫面。（圖擷自美軍網站）

這6案依其金額高低，包括：「遠程精準火力打擊系統」（海馬士多管火箭系統）1235億0371萬7741元丶「自走砲」（M109A7自走砲）738億9008萬0678元丶「飛彈戰備存量補充」（陸軍使用）53億2140萬3656元丶反裝甲飛彈（海軍）51億2521萬4663元丶「大口徑彈藥共同合作生產」（軍備局）9億1044萬9675元，以及「整合防空服務」技術顧問案（參謀本部）2287萬5000元。

值得注意的是，政府打造台灣之盾的防衛計畫中，主架構是由增購美製愛國者三型MSE飛彈系統丶搭配IBCS整合作戰管理系統，配合台灣自製的強弓飛彈丶天弓三型飛彈系統來共同架構出完整的整合型防空網，但美方目前尚未公佈這一套武器系統給台灣，國防部則是先行與美方簽署「整合防空服務」技術顧問案，將由美方顧問來台協助規劃及整合，頗有為下一波大型軍購案即將公佈之前暖身動作的意味。

國防部今天（22日）一口氣公佈已與美方簽署6項軍購案發價書，包括「遠程精準火力打擊系統」丶「飛彈戰備存量補充」以及「大口徑彈藥共同合作生產」等項目，6項發價書的總金額來到台幣2087.7億元。（圖：取自政府採購網）

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