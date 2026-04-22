自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

德8艘F124神盾巡防艦 戰鬥系統向美靠攏獲批售3700億

2026/04/22 10:21

圖為德國聯邦國防軍海軍的新一代F127巡防艦電腦渲染圖，由德國TKMS船廠承造。（德國TKMS集團官網）圖為德國聯邦國防軍海軍的新一代F127巡防艦電腦渲染圖，由德國TKMS船廠承造。（德國TKMS集團官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕德國以新建8艘F127型巡防艦，替代2004服役的F124型薩克森級巡防艦，計畫進度近日獲得突破，美國國務院對此批准對德國價值119億美元（約新臺幣3744億元）軍售案，內容涵蓋神盾作戰系統、SPY-6雷達與MK 41垂直發射系統。

軍聞網站「Naval News」報導，此案為德國新一代F127防空巡防艦建軍計畫核心項目，規劃建造8艘神盾防空艦，數量較原先規劃增加。該軍售包含神盾戰鬥系統（ICS）、AN/SPY-6主動相位陣列雷達與MK 41垂直發射系統，並整合協同交戰能力（CEC），使德國未來可與美軍及北約部隊進行跨平台防空作戰，提升整體聯合作戰能力。

此外，德國亦將導入美製MK 45艦砲與MK 38 Mod 4遙控武器系統，並不再使用歐洲李奧納多的127公厘艦砲，顯示整體裝備系統轉向與美軍高度整合。

值得注意的是，SPY-6雷達部分零組件將由日本三菱電機生產，顯示高端防衛裝備供應鏈正朝跨國合作發展。

在平台設計上，F127巡防艦將搭載多達96單元垂直發射系統，滿載排水量可能突破1萬2000噸，具備防空、彈道飛彈防禦甚至對地打擊能力，預計2030年代中期服役。

報導分析，在俄烏戰爭與全球安全局勢變動影響下，德國海軍正由區域防空任務，轉向具備飛彈防禦與遠程作戰能力的高階艦隊；此次軍售不僅提升單艦作戰能力，也強化北約整體防空體系整合程度，顯示歐洲防衛架構正進一步向美系標準靠攏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中