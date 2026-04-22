德8艘F124神盾巡防艦 戰鬥系統向美靠攏獲批售3700億

圖為德國聯邦國防軍海軍的新一代F127巡防艦電腦渲染圖，由德國TKMS船廠承造。（德國TKMS集團官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕德國以新建8艘F127型巡防艦，替代2004服役的F124型薩克森級巡防艦，計畫進度近日獲得突破，美國國務院對此批准對德國價值119億美元（約新臺幣3744億元）軍售案，內容涵蓋神盾作戰系統、SPY-6雷達與MK 41垂直發射系統。

軍聞網站「Naval News」報導，此案為德國新一代F127防空巡防艦建軍計畫核心項目，規劃建造8艘神盾防空艦，數量較原先規劃增加。該軍售包含神盾戰鬥系統（ICS）、AN/SPY-6主動相位陣列雷達與MK 41垂直發射系統，並整合協同交戰能力（CEC），使德國未來可與美軍及北約部隊進行跨平台防空作戰，提升整體聯合作戰能力。

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此外，德國亦將導入美製MK 45艦砲與MK 38 Mod 4遙控武器系統，並不再使用歐洲李奧納多的127公厘艦砲，顯示整體裝備系統轉向與美軍高度整合。

值得注意的是，SPY-6雷達部分零組件將由日本三菱電機生產，顯示高端防衛裝備供應鏈正朝跨國合作發展。

在平台設計上，F127巡防艦將搭載多達96單元垂直發射系統，滿載排水量可能突破1萬2000噸，具備防空、彈道飛彈防禦甚至對地打擊能力，預計2030年代中期服役。

報導分析，在俄烏戰爭與全球安全局勢變動影響下，德國海軍正由區域防空任務，轉向具備飛彈防禦與遠程作戰能力的高階艦隊；此次軍售不僅提升單艦作戰能力，也強化北約整體防空體系整合程度，顯示歐洲防衛架構正進一步向美系標準靠攏。

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