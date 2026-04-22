飛彈太快、無人機太多！美軍防空恐遭飽和攻擊 急重建防線

美軍愛國者系統發射PAC-3 MSE攔截彈。（圖取自美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍正面臨防禦體系可能出現飽和壓力的挑戰。面對極音速武器與無人機蜂群的夾擊，美軍正於2027財政年度（FY2027）加速推動防空系統的全面重建，以提升在高強度衝突中的應對能力。

根據軍事媒體《Army Recognition》報導，美軍高層正快速推進飛彈與防空部隊的建軍計畫。報導指出，隨著極音速武器與大規模巡弋飛彈襲擊的威脅增長，現有防空系統面臨攔截資源被快速消耗的壓力。

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這類威脅的關鍵，在於防禦端可能同時面對高速或極音速目標與大量低成本無人機的夾擊。當攔截資源被快速消耗，防空系統可能難以在短時間內對所有來襲目標完成處置。

這場防禦重建的核心，在於應對戰場環境的改變。報導指出，美軍正著手升級愛國者（Patriot）系統，導入具備360度全方位偵測能力的低層防空與飛彈防禦感測器（LTAMDS）。這項升級旨在消除雷達盲區，持續追蹤高速且低可視度的來襲目標。

為建立具韌性的防禦網，美軍計畫將新一代攔截器與整合式戰鬥網路相互連結。報導分析，這種系統性整合的目標，是讓美軍在承受持續性、多領域飛彈攻擊的同時，仍維持作戰行動的自由度，並降低單一載台被鎖定的風險。

這類防禦重構的目的，是讓美軍駐紮在歐洲與印太地區的部隊，能有效對抗具備大規模打擊能力的對手。

工業產能成關鍵 預算重構戰略防線

儘管技術藍圖已確立，但這項重建計畫仍面臨現實考驗。報導指出，相關系統的推動高度依賴國防工業的生產量能，能否快速擴充新式攔截器與雷達的產線，將是計畫成功的關鍵。

目前美國國防部釋出的2027財年預算草案中，已顯著增加對防空、飛彈防禦及長程精準火力的資金挹注。報導指出，這項預算配置反映出美軍正進行戰略調整，以因應未來大規模作戰的防禦需求。

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