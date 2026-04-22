台美簽約53億元「飛彈戰備存量補充」案 這種防空飛彈的可能性最高

陸軍持續擴大刺針飛彈的籌購數量，圖為憲兵官兵持人攜式刺針飛彈參加漢光演習情形。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕政府採購網今日發布最新決標公告顯示，國防部透過駐美軍事代表團，以對美軍購方式執行一項「飛彈戰備存量補充」案，總金額約53億餘元，履約期自今年起至2031年。由於此案由陸軍司令部執行，且性質屬彈藥補充，研判極可能與我國近年擴大籌獲的刺針飛彈軍購案有關。

決標公告內容顯示，此案由美國在台協會（AIT）得標，採限制性招標方式辦理，並列為涉及國安敏感採購，顯示裝備具高度機密性與戰備急迫性。由於履約地點橫跨中、南、東部多處軍事據點，顯見相關裝備可能採分區儲存與戰時快速分配模式，凸顯國軍強化彈藥庫存與分散配置的戰備思維。

事實上，國防部今年度預算書揭露，陸軍正執行一項總額達110億2795萬餘元的刺針飛彈增購案，期程自今年至2031年，屬於作業維持費「一般彈藥購置與維護」科目，主要用於補充戰備庫存，預計採購量高達數千枚。根據國軍規劃，今年度將編列外匯預算約3278萬美元，折合新台幣約10億元。

請繼續往下閱讀...

軍方人士對此案曾指出，此案與先前編列於武器採購項下、採購2621枚刺針飛彈的軍購案不同，後者屬建軍性質，前者則著重戰備存量補充。不過，由於決標金額與預算書編列額度仍有落差，因此不排除是分批建案所致。

刺針飛彈可以供人員攜行，也可裝填於復仇者飛彈車之中，具有機動性高、部署彈性大等特性，可有效應對敵方直升機、無人機及低空來襲目標。在近年烏俄戰爭中，大量使用人攜式防空飛彈成功壓制空中威脅，也使各國重新重視此類武器的庫存量與消耗速度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法