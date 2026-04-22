台美「大口徑彈藥共同合作生產」 台灣彈藥將回銷美國丶供應友邦

國防部今天公告6項已完成發價書簽署的台美軍購案，其中的「大口徑彈藥共同合作生產」案，名稱特別標註的是「共同合作生產」，政治意義十分重大。圖為M1A2T戰車使用的120公厘各式彈藥。（圖:取自國防部預算解凍報告）。

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今天公告6項已完成發價書簽署的台美軍購案，其中的「大口徑彈藥共同合作生產」案，名稱特別標註的是「共同合作生產」，政治意義十分重大，軍政人士今天指出，因為這代表著台灣正式成為美國全球軍備佈局的一環，未來在台灣生產的大口徑彈藥，將進入美軍的後勤供應鏈，甚至可在美方的規劃下，將台灣滿足防衛需求之後，多出來的大口徑彈藥產能銷往各個友邦國家。

國防部今天公佈了「大口徑彈藥共同合作生產」決標案，金額為9億1044萬9675元，這個案子的承辦單位是國防部軍備局生產製造中心。按照軍方內部規劃，大口徑彈藥是105公厘口徑以上的彈藥，生產線的建置，與實際合作生產是兩個案子，大口徑彈藥要先建置完成生產線，然後才能進行量產。

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軍政人士今天指出，在1.25兆元的軍購特別預算中，規劃有軍備產能新擴建類及台美共同研發及採購合作的裝備丶系統類，這兩者均與此次台美簽署「大口徑彈藥共同合作生產」案有關。

他表示，國防部此次在1.25兆元特別預算中的軍備產能新擴建項目，在大口徑彈藥部分，就有120公厘戰車彈組裝線（意指美方提供材料包，在台灣組裝）丶105至155公厘火砲砲管生產線丶155公厘榴彈用發射藥包生產線丶強力高能炸藥生產線等等。

至於台美共同研發及採購合作的裝備丶系統類，在國防部於本月21日公開的軍購特別條例行報告書中，雖然將非機密內容以公開版本型式公佈，但有關「台美共同研發及採購合作的裝備丶系統」相關內容，則是全部塗黑處理，並未公佈相關內容，研判應是美方尚未公佈之前，我國軍方仍以機密方式處理。

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