首艘川普級戰艦入2028年預算初步匡列5300億 5年3艘達1.36兆！

圖為美國川普級戰艦。（美國海軍官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕造價超越福特級航艦的川普級戰艦來了，在推動「黃金艦隊」戰略下，美國海軍加速發展新一代大型水面作戰艦。根據最新預算規劃，美軍計畫於2028年採購首艘「川普級」戰艦BBG（X），預計匡列170億美元（約新台幣5348億），並不排除提前至明年預算中啟動，以趕在川普總統任內定案。

軍聞網站「USNI News」報導，美國海軍副助理部長雷諾茲表示，該型戰艦為延續DDG（X）大型水面作戰艦計畫發展而來，排水量達3萬噸，可避免中小型艦艇在武器與系統配置上的取捨限制，並執行更多元任務。

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報導指出，隨著提康德羅加級巡洋艦逐步退役，美軍水面艦隊主力逐漸集中於驅逐艦，造成戰力結構單一化，新型戰艦將填補大型防空與多任務作戰能力缺口。

在預算方面，根據21日正式公布的戰爭部2027財年預算案，美國海軍已於2027財年編列10億美元（約新臺幣314億元）預備資金與8.37億美元（約新台幣263億）研發經費，並計畫進一步爭取追加資金，加速設計與建造進度，目前首艘戰艦已納入2028財年預算展望中。

雷諾茲並透露，目前該計畫已實際推進，並已實際花費大約1.34億美元的設計資金，接下來可能會向國會申請補充預算，以用於研發今年度的研發項目。

雷諾茲指出，根據未來5年的五角大廈預算展望，整體計畫預計將投入435億美元（約新台幣1兆3685.9億）。除了首艦建造經費約170億美元，後續第2與第3艘分別於2030與2031年採購，預計分別申請130億美元（約新台幣4090億）及115億美元（約新台幣3618.1億）經費。

此外，該計畫亦與美軍整體艦隊調整同步推進，包括取消星座級巡防艦計畫，改採以海岸防衛隊國家安全巡防艦為基礎的新型巡防艦，顯示美軍正全面重塑水面艦隊架構。

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