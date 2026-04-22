暗示縮減兵力！駐韓美軍司令：薩德系統仍部署在朝鮮半島

駐韓美軍司令布朗森將軍21日表示，駐韓美軍並未轉移薩德系統，首度證實該系統目前仍部署在朝鮮半島。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕駐韓美軍司令布朗森將軍（Xavier Brunson）21日證實，駐韓美軍並未轉移反飛彈系統終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德系統），該系統目前仍部署在朝鮮半島。

韓聯社報導，布朗森21日出席美國參議院軍事委員會會議，被問及「薩德系統從朝鮮半島轉移至中東將對遏制北韓造成何種影響」時，他作出如上表述，並表示駐韓美軍正在轉運彈藥。

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這是美軍高層首次在公開場合確認薩德系統並未轉移至中東。報導推測，布朗森所指的彈藥應是薩德攔截飛彈。

布朗森21日補充，美軍去年6月對伊朗核設施發起「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer）之前，曾提前部署雷達。儘管其中部分設備尚未撤回，但薩德系統本身仍留在朝鮮半島。

布朗森也證實，今後薩德系統將繼續部署在朝鮮半島。他說，駐韓美軍早前為了轉運彈藥，將薩德系統轉移至烏山空軍基地（Osan Air Base），引起不實傳聞和擔憂。

今年3月有關調動的報導出現後，南韓總統李在明表示，即使華府將武器自朝鮮半島撤回，首爾依然有能力嚇阻北韓的任何威脅。

此外，布朗森當天強調，駐韓美軍將著重軍事實力層面，而非兵力規模。

他指出，朝鮮半島是捍衛美國本土安全、促進美國區域利益的核心戰略要地，為了應對瞬息萬變的戰略挑戰，駐韓美軍正在推動現代化，這也是他更重視能力而非兵力規模的原因。

韓聯社分析，布朗森此番言論或在暗示未來可能縮減駐韓美軍規模。

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