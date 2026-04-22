U-2偵察機明年全數退役 A-10攻擊機明年仍有半數退役

圖為駐韓美軍所屬U-2S偵察機。（歐新社檔案照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍部長梅因克21日宣佈，已與戰爭部長赫格塞斯協商，決定延長A-10服役期限至少到2030年。但即便如此，也沒有影響A-10攻擊機退役的規劃，根據2027財年預算規劃，美國空軍計畫退役半數的A-10攻擊機，僅保留54架。值得注意的是，已服役70年的U-2偵察機，明年也將全數退役。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，美國空軍2027財年預計退役149架老舊飛機，同時採購108架新型機種，持續縮減機隊規模並提升整體戰力結構。此次退役重點包括最後23架U-2高空偵察機，以及近半數A-10攻擊機，未來僅保留54架、約3個中隊規模，並延役至2030年。

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報導指出，除主力作戰機外，美軍亦將退役20架KC-135空中加油機、16架C-130H運輸機與30多架老舊訓練機和噴射機。

值得注意的是，U-2雖已服役逾40年，仍在「史詩怒火行動」中提供關鍵情報支援。美國空軍先前曾試圖將其全部退役，但遭到國會阻止，預計2027財年預算將再引發同樣爭論，空軍目前也尚未提出明確替代方案。

在戰機調整方面，美國空軍也多次嘗試退役F-22與F-15C/D戰機，但同樣遭到國會阻止，今年空軍官員已不再嘗試，而是將F-22機隊規模保持在184架，以及42架F-15C/D戰機。

在新機採購方面，美軍計畫投入307億美元（約新臺幣9790億元），採購38架F-35A、24架F-15EX、23架T-7A教練機與15架KC-46加油機，並持續推動B-21轟炸機與第六代戰機等新世代戰力發展。

整體而言，美國空軍2027財年預算達3388億美元（約新臺幣10.8兆元），較去年增加38%創歷史新高。不過採購新機的預算僅較去年成長2%，另外還有576億美元用於研發、測試和評估，包括F-47戰鬥機以及CCA忠誠僚機的研發。

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