便宜炸彈變飛彈！美軍測試新武器 射程暴增、成本遠低巡弋飛彈

美國海軍F/A-18戰機4月初於加州外海執行測試，機翼下掛載新型「聯合直接攻擊彈藥長程版」（JDAM-LR）。該型彈藥透過加裝噴射引擎，將原本廉價的炸彈轉化為具備遠程打擊能力的武器，可讓戰機在防空火網外的安全距離精準擊中目標。（圖取自美國海軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕原本只能從空中自由落下的便宜炸彈，裝上噴射引擎後能自己飛數百公里打擊目標。美國海軍近期測試新款遠程打擊武器，讓原本的短程彈藥直接變成長程打擊工具。

根據專業航空媒體《The Aviationist》報導，這項測試涉及加裝渦輪噴射發動機的「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）。報導指出，這套被稱為「動力JDAM」（Powered JDAM）的系統，目標是將原本僅數十公里的滑翔射程大幅延伸，讓傳統炸彈具備遠程打擊能力。

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這項技術的核心，在於將低成本普通炸彈「飛彈化」。傳統巡弋飛彈單價動輒超過100萬美元（約新台幣3150萬元），而JDAM單價僅約3萬美元（約新台幣94萬元），即便加裝發動機與控制機翼，整體成本仍遠低於正式飛彈，差距達數十倍。

報導分析，這種戰術能讓美軍在不耗盡高價飛彈庫存的情況下，實現大規模遠程火力投射。對於現代防空體系而言，面對成群結隊而來的廉價長程炸彈，攔截成本將面臨

A New Era for Precision Strike: JDAM LR Completes Milestone Test Flights



The U.S. Navy has successfully demonstrated the new JDAM Long Range variant, marking a huge step in bringing affordable, long-range standoff capabilities to the Carrier Air Wing.https://t.co/GvMomaPnSp pic.twitter.com/cNgEgnZGXy — NAVAIR （@NAVAIRNews） April 20, 2026

報導指出，這項技術可改變現有打擊方式，目標是將一次性炸彈轉化為可遠距精準打擊的武器。透過射程延伸，戰機可在敵方防空飛彈射程外投放，飛行員不必再冒險闖入火網，這能有效提升載人機隊的生存率。

在近期進行的實機測試中，美軍驗證了發動機啟動與飛行軌跡的穩定性。這類武器被認為是因應未來高強度衝突的低成本方案，特別是在需要大量消耗精準彈藥的戰區環境。

儘管首階段試驗順利，美方強調該系統目前仍處於研發階段。報導指出，相關技術是否進入大規模量產或與其他導引技術整合，仍需視後續多項戰術評估結果而定。

目前該計畫的具體採購規模尚未公開。報導指出，這類技術進展顯示軍方正試圖透過技術改裝，在現有裝備基礎上開發出更具經濟效益的長程打擊手段。

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