愛國者打到快見底？CSIS：美軍飛彈庫存告急 恢復恐耗4年

美軍在伊朗戰爭中，大量消耗愛國者飛彈。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍在中東衝突中的飛彈消耗，引發外界對其整體庫存的關注。華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）21日最新分析指出，包括愛國者在內的多款關鍵飛彈庫存已出現明顯消耗，後續回補可能需要數年時間。

圖為美軍艦發射戰斧飛彈瞬間。（DVIDS）

根據CSIS發布的評估報告，美軍在相關軍事行動中動用了相當比例的防空與精準打擊飛彈。其中，愛國者防空攔截飛彈的使用量接近整體庫存的一半，薩德（THAAD）系統與部分精準打擊武器也出現顯著消耗。相關數據為智庫依據公開資訊所做的推估，並非官方正式統計。

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分析指出，除了愛國者系統外，包含聯合空對地距外飛彈（JASSM）、標準三型（SM-3）與標準六型（SM-6）等多款武器，也在行動中被持續動用。部分精準打擊飛彈的消耗比例，被評估已達兩成以上。

CSIS認為，若以目前美國國防工業的生產速度來看，部分飛彈庫存要恢復至既有水準，可能需時1至4年不等。這些武器多屬高精度與長程打擊體系，生產週期與供應鏈調整時間相對較長。

影響不只中東 牽動高強度衝突準備

報告指出，美軍現階段仍具備持續執行區域打擊與防空任務的能力，但若面對規模更大的高強度衝突，現有庫存可能承受更大壓力。特別是部分精準導引武器，被視為應對高端對手的重要戰力。

分析認為，這類庫存變化，可能影響未來戰略規劃與資源配置節奏。相關武器在不同戰區的分配與消耗，也將成為觀察重點。

對於外界關注，美國國防部表示，美軍仍具備執行全球任務所需的完整能力。官員強調，目前部隊部署與戰備狀況維持穩定，足以因應各類突發情勢。

另一方面，美方已著手提升彈藥生產能力。根據外媒報導，美國政府正與主要國防承包商協調，擴大關鍵武器產量，並延長採購合約年限，以強化供應鏈穩定性。

CSIS指出，相關評估主要基於公開資料與推算模型，實際庫存與部署細節仍屬機密範疇。報告強調，後續生產進度與戰略調整，將影響整體庫存回補速度。

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