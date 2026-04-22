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美驅逐艦「史普魯恩斯號」5吋艦砲開轟！ 竟創美軍38年另類紀錄
美軍史普魯恩斯號神盾驅逐艦日前動用5吋艦砲攻擊其他船隻。圖為同為伯克級神盾驅逐艦的「普林斯頓號」5吋艦砲開砲情形。（取自DVIDS）
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國海軍伯克級神盾驅逐艦「史普魯恩斯號」近日在中東海域，動用5吋艦砲攻擊船隻。根據外國軍聞網站報導，「史普魯恩斯號」4月19日的開砲行動，竟是美軍相隔38年，再度以主砲攻擊其他船艦，且巧合的是，當時遭攻擊的船隻也是伊朗籍，時間點也是落在4月中旬。
根據外國軍聞網站《戰區》報導，在多以飛彈攻擊的現代海戰情境下，艦砲多半用在近距離防禦或者對陸地攻擊等任務，鮮少直接攻擊船艦。不過，史普魯恩斯級驅逐艦19日向伊朗貨輪「圖斯卡號」（Touska），創下美軍近38年來的另類紀錄。
美軍史普魯恩斯號驅逐艦向伊朗圖斯卡號貨船開砲，創下美軍38年以來的另類紀錄。（路透檔案照）
報導引用美國海軍官員私下論述指，上一個可被確認的類似案例，必須回溯到1988年4月18日，當時正值兩伊戰爭期間，美國實施「螳螂行動」（Operation Praying Mantis）對付伊朗，兩國海軍部隊在波斯灣爆發衝突。
這篇報導指，美軍當年的「溫萊特號」巡洋艦、「巴格利號」、「辛普森號」巡防艦組成水面行動群，對伊朗「喬尚號」快速攻擊艦展開攻擊。除了發射標準一型飛彈與魚叉飛彈外，美軍亦動用5吋砲、3吋砲持續射擊，最終將喬尚號擊沉。
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這次遭美艦攻擊的「圖斯卡號」為民用貨船，試圖突破美方對伊朗港口的封鎖，雖然被史普魯恩斯號驅逐艦的艦砲擊中，造成機艙損傷，但船隻並未沉沒，而是遭美軍登檢並扣押。不過，巧合的是，美軍相隔38年來海上艦砲開砲，對手都是伊朗，且都在中東附近海域，且日期還只相差一天。