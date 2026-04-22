軍方公開「這5款」急缺彈藥採購數量 光是30公厘機砲彈就要26萬發

為因應戰備需要，我國將向國外商購5款「急缺彈藥」。圖為配備30鏈砲的國造8輪CM34雲豹甲車。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今天公告「大口徑彈藥共同合作生產」等已與美國簽署發價書的6項軍購案，「大口徑彈藥共同合作生產」案代表著台灣正式成為美國全球軍備佈局的一環，未來在台灣生產的大口徑彈藥，將進入美軍的後勤供應鏈，甚至可在美方的規劃下，將台灣滿足防衛需求之後，多出來的大口徑彈藥產能銷往各個友邦國家。

但在建置完成大口徑彈藥合作生產線之前，為因應戰備需要，我國還是得要向國外商購5款「急缺彈藥」。相關的項目丶數量及金額，已在20日舉行的立法院外交國防委員會議中提出報告。

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軍政人士今天指出，這些彈藥原本是可由國內生產丶自給自足的，但因為近五年來國軍以實戰化訓練進行各式戰演訓，各型砲彈打的很快丶很多，加上軍備局兵工廠遷移丶新舊產線交替，在面對當前共軍軍事威脅情況下，戰備存量的確有所不足。

M1戰車使用的各型120公厘戰車砲彈。（資料照，記者田裕華攝）

根據國防部在21日提出的公開版「特別條例執行規劃專案報告」顯示，軍方在擴增產線未完全建置前，規劃以特別預算籌劃重要急缺彈藥，包括：120公厘戰車彈（M1戰車使用）2萬3500發丶105公厘戰車彈6萬發丶30公厘機砲彈26萬發丶155公厘榴彈發射藥包26萬發，強力高能炸藥24萬8000件，以應對敵情威脅。

軍政人士表示，這些急缺彈藥如果是採年度預算來逐年編列採購的話，因為彈藥增購的需求量很大，總金額也很高，勢將排擠其他後勤維持費的年度支出，因此必須以特別預算方式編列。

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