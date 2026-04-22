冷戰傳奇將退場！U-2「蛟龍夫人」仍在前線偵察 美軍擬全面除役

美國空軍U-2「蛟龍夫人」在大氣層邊緣執行任務。（圖取自美國空軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾在冷戰巔峰飛越鐵幕、飛行高度超過2.1萬公尺的U-2「蛟龍夫人」（Dragon Lady）偵察機，至今仍在各項軍事行動中扮演關鍵角色。然而，這款傳奇機種正面臨被全面退役的命運，引發外界對高空監偵戰力是否出現真空的質疑。

根據美國《空軍與太空軍雜誌》（Air & Space Forces Magazine）報導，美軍計畫在2027財政年度將現有的U-2偵察機全數除役。報導指出，儘管該機目前仍投入中東等衝突前線，且軍方尚未公開明確的後繼有人機方案，但除役時程已基本底定。

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高空即時情資優勢 短期內仍難被取代

U-2能在2.1萬公尺高空提供即時高解析度情資，其反應速度與靈活性優於人造衛星。這項技術的核心，不在於它是否過時，而是維持有人高空平台的戰略代價已顯著升高。這類軍機目前仍是少數能從太空邊緣即時蒐集戰場情報的平台，但飛行員在現代防空系統面前的風險已成為沉重負擔。

報導指出，美軍計畫在2027年採購108架新型飛機以填補戰力。雖然U-2機隊預計退役，但軍方正加速將偵察功能分散至衛星與隱身無人機系統，確保在全球局勢緊繃之際，維持對關鍵區域的監控。

洛克希德公司（現為洛克希德馬丁公司）製造的U-2偵察機，外號「蛟龍夫人」（Dragon Lady），自1956年服役至今，是美國空軍一種單座單發動機的高空偵察機。

對台灣而言，U-2並非陌生機型。1960年代，我國空軍第35中隊（黑貓中隊）曾駕駛該機深入中國內陸執行高空偵察。隨著美軍規劃於2027年全面退役，這款長期服役的偵察機也將走入歷史。

目前這項計畫仍需美國國會批准。報導分析，雖然國會過去多次阻攔長青機種除役，但隨著美軍資源轉向極音速防禦與太空競爭，U-2退場所釋放的經費將成為加速現代化的燃料。相關官員指出，U-2將在未來兩年內逐步減少飛行架次，直到2027年底完成最後交接。

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