要快速趕上國際無人載具發展趨勢 中科院偕工研院簽MOU

中科院院長李世強（前排右）與工研院院長張培仁完成合作備忘錄簽署。（中科院提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕各國都在爭相發展無人載具系統，烏克蘭在俄烏戰爭場上以無人機丶無人艇及地面無人載具，逐漸扭轉戰事，美伊戰爭中雙方互相發射攻擊型無人機，寫下戰爭型態的新趨勢，為快速趕上世界發展趨勢，中科院日前與工究院簽署合作備忘錄（MOU），雙方將結合國防科研基礎與民間人工智慧及算力優勢，聚焦無人化科技發展，建構智慧化技術開發平台，進一步強化我國前瞻國防科研能量與整體防衛韌性。

簽署儀式在無任所大使暨中科院監事陳正然、工研院董事長吳政忠、資策會董事長黃仲銘，以及台灣無人機產業技術整合協會理事長高志明等人見證下，由中科院院長李世強與工研院院長張培仁代表完成。雙方後續合作範圍，將聚焦創新前瞻無人載具研製、自主群控系統、公版規格硬體與軟體產業化規劃，以及微波高能無人載具之發展與應用等領域，並就相關技術、資源及人才進行廣泛交流。

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中科院與工研院代表於簽署儀式後合影留念，展現攜手深化前瞻國防科研與產業合作的決心。（中科院提供）

中科院表示，此次跨機構科研合作，旨在強化我國科研體系橫向整合能量，朝核心技術自主化、邊緣運算能力升級及資源整合等目標邁進，同時推動關鍵零組件國產化，深化無人載具在攻防及民用領域的發展潛力，落實自主國防與帶動產業升級的政策方向。

中科院指出，面對無人載具朝「軟體定義硬體」發展趨勢，雙方將共同推動無人載具系統「標準化、模組化」之硬體公版規格與軟體技術合作，使研發資源更能集中投入動力系統、通訊模組及感測器等關鍵技術，有助於提升各型無人機（艇）後續籌獲效能，並進一步強化精準打擊與不對稱作戰能力。

中科院強調，未來將持續透過與國內外產、官、學、研單位深化合作，加速先進感測、指管通情、無人系統及精準打擊等技術研發，強化系統整合與在地化生產能力，除可提升當前戰力外，也有助國內產業升級並接軌國際供應鏈，為我國長遠國防產業發展奠定堅實基礎。

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