印太無人地獄景象2030年完成 30艘中型艦+數千艘小型艦將遍布大洋

圖為中型無人水面艦「海鷹號」。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍「地獄景象」防衛概念藍圖已不再是想像，美軍官員給出明確時間表，美國海軍已預計在2030年前，於印太地區部署逾30艘中型無人水面艦（MUSV），並搭配數千艘小型無人艇，結合無人機形成大規模分散式作戰體系。

軍聞網站「USNI News」報導，美國海軍水面發展第一大隊指揮官米勒20日指出，相關規模係依據印太戰區未來需求規劃，以及2045年兵力發展藍圖。

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報導指出，該構想與印太司令部提出的「地獄景象」戰略相呼應，透過大量低成本自主載具形成飽和攻擊與監控網絡，以嚇阻中國可能對區域發動的軍事行動，包括台海衝突。

隨著解放軍海軍由近岸作戰轉向遠洋作戰，美軍亦參考烏克蘭運用無人艇打擊俄羅斯黑海艦隊的經驗，以及中東衝突中無人艇於紅海與波斯灣的實戰案例，強化相關戰術發展。

不過，報導指出，黑海與紅海的作戰模式未必適用於印太地區。由於太平洋距離遙遠且缺乏地形掩護，無人艇需具備更長航程與更高自主性，使作戰模式更為複雜。

在技術驗證方面，「複製者」計畫的第一批無人系統已在去年8月達到初始作戰能力。美國海軍近期也完成中型無人水面艦「海鷹號」海上加油測試，證實其可與航艦打擊群協同運作，提升持續作戰能力；海軍計畫在2026年讓無人系統隨「羅斯福號」航艦打擊群部署，用於海上態勢感知等任務。

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