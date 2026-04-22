日本10式戰車罕見「砲塔內爆炸」釀3死 軍事粉專盤點5大可能原因

日本陸自一輛10式戰車21日實彈射擊時發生砲彈在砲塔爆裂事故，導致車上3死1重傷。居中的戰車為事故車輛。（路透社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕日本陸上自衛隊一輛「10式」戰車21日實彈射擊時發生砲塔內爆炸事故，釀3死1傷。軍事專業粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」分析，此事故肇因可能與彈藥瑕疵、砲管金屬疲勞或異物、自動裝彈機閉鎖不全、排除遲發彈意外、砲管高溫點燃的「熾發彈」有關。國軍獲得配備120公厘滑膛砲的M1A2T戰車，在引進世界頂尖裝甲載具時，也要同步建立嚴格規範與機制，守護官兵生命安全。

日本陸自10式戰車配備120公厘滑膛砲，是日本第四代國產主力戰車，也是目前最新型戰車。不過，1輛10式戰車昨（21）日進行實彈射擊訓練時，發生砲彈在砲塔內爆裂導致膛炸事故，導致4名戰車內部人員3死1傷。日本陸自也下令10式戰車，以及採用同型砲彈的90式戰車中止訓練。

軍事專業粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」分析，10式戰車的標準乘員僅車長、砲手與駕駛共3人，這次事故卻有4人傷亡，通常是射擊督導的「安全監督官」，由於戰車內部空間極為緊湊，主砲一旦發生劇烈爆炸，砲塔內人員首當其衝，導致3人皆不幸罹難，位於車體前部、距離較遠的駕駛則倖存。



另外，引發這次爆炸的推進藥威力，大約等於35到40枚手榴彈同時爆炸，高溫火焰、震波與金屬碎片，已超過砲塔內所有人員的身體承擔極限。

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至於事故成因，「世界特種部隊與軍武資料庫」分析五大成因，包括發射藥品質不穩定、受潮，或彈頭引信設計不良導致提早解除保險等「彈藥瑕疵」；砲管因保養不當或長期高膛壓射擊的「砲管金屬疲勞或異物」；自動裝填機在砲閂在擊發前未能完全閉鎖、機件磨損等，將導致高溫高壓氣體無法順利向前排出的「閉鎖不全」。

至於第四與第五種成因，粉專分析，第四種成因可能性較高，也就是「排除不發彈（遲發彈）的作業意外」，因為在實彈射擊中，假如砲手開火後砲彈未擊發，依據裝甲兵安全準則，乘員須將主砲指向安全方向，並嚴格等待至少15分鐘確認無延遲引爆後，才能開啟砲閂退彈，否則，可能在手動、自動裝填機退彈的開膛瞬間引爆。第五種則是砲管因為連續射擊而變得極熱，導致砲彈裝填後遭高溫砲膛點燃底火或發射藥的「熾發彈」情況。

粉專指出，此事故是全球裝甲部隊的新教案，我國正逐步接裝的M1A2T戰車雖為人工裝填與4人編制，但也配備與10式戰車同等級的120公厘滑膛砲，國軍引進世界頂尖裝甲載具之餘，必須同步建立更嚴格的彈藥壽期管理、火砲應力檢測機制，全面落實符合現代化實戰標準的安全教範，才能發揮高科技裝備戰力並守護官兵生命安全。

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