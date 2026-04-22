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AI戰爭邁入編制！美軍首設「自主作戰司令部」 無人系統全面整合

2026/04/22 17:08

美軍南方司令部人員於艦艇甲板整備MQ-8C「火力偵察兵」無人直升機。該司令部近期正式成立軍史上首個「自主作戰司令部」（AWC）。（圖取自美軍南方司令部官網）美軍南方司令部人員於艦艇甲板整備MQ-8C「火力偵察兵」無人直升機。該司令部近期正式成立軍史上首個「自主作戰司令部」（AWC）。（圖取自美軍南方司令部官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕AI與無人系統正加速納入美軍正式編制。美軍南方司令部（SOUTHCOM）宣布成立「自主作戰司令部」（Autonomous Warfare Command），負責整合無人機、無人水面載具與人工智慧技術，被視為強化自動化作戰與跨系統協同能力的重要一步。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，該單位的核心任務在於建立更高效率的資料整合與運用架構，使各類無人載具所蒐集的情資，能更快速提供指揮體系運用。相關設計著重於提升監控範圍與反應速度，而非取代既有的人類指揮流程。

報導指出，過去無人機多仰賴人員遠端操控，而新架構將導入更高程度的自動化處理能力。透過人工智慧分析大量偵察資料，系統可協助辨識異常活動並提供決策參考，進一步縮短從情資蒐集到行動回應的作業時間。

目前該司令部的應用重點集中在拉丁美洲與加勒比海地區，主要支援打擊跨國犯罪與毒品運輸。透過部署多種無人載具，美軍可在廣大海域與邊境區域維持持續監控，降低對傳統高成本載人平台的依賴。

報導指出，這類自動化系統在實際運作上仍面臨多項挑戰，包括在電磁干擾環境下的通訊穩定性，以及不同平台之間的資料整合問題。此外，人工智慧在軍事行動中的應用，也涉及決策權限與使用規範等議題，仍待進一步釐清。

美方並未說明該架構的全面部署時程。報導分析，這項單位的成立，顯示美軍正持續推動無人系統與人工智慧的整合運用，強化在各類任務中的監控能力與作業效率。

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