AI戰爭邁入編制！美軍首設「自主作戰司令部」 無人系統全面整合

美軍南方司令部人員於艦艇甲板整備MQ-8C「火力偵察兵」無人直升機。該司令部近期正式成立軍史上首個「自主作戰司令部」（AWC）。（圖取自美軍南方司令部官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕AI與無人系統正加速納入美軍正式編制。美軍南方司令部（SOUTHCOM）宣布成立「自主作戰司令部」（Autonomous Warfare Command），負責整合無人機、無人水面載具與人工智慧技術，被視為強化自動化作戰與跨系統協同能力的重要一步。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，該單位的核心任務在於建立更高效率的資料整合與運用架構，使各類無人載具所蒐集的情資，能更快速提供指揮體系運用。相關設計著重於提升監控範圍與反應速度，而非取代既有的人類指揮流程。

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報導指出，過去無人機多仰賴人員遠端操控，而新架構將導入更高程度的自動化處理能力。透過人工智慧分析大量偵察資料，系統可協助辨識異常活動並提供決策參考，進一步縮短從情資蒐集到行動回應的作業時間。

RELEASE: SOUTHCOM Establishes Autonomous Warfare Command #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan has directed the establishment of the SOUTHCOM Autonomous Warfare Command （SAWC） to support the U.S. President’s National Security Strategy priorities, U.S. Secretary of War’s… pic.twitter.com/JbXhMMaIfM — U.S. Southern Command （@Southcom） April 21, 2026

目前該司令部的應用重點集中在拉丁美洲與加勒比海地區，主要支援打擊跨國犯罪與毒品運輸。透過部署多種無人載具，美軍可在廣大海域與邊境區域維持持續監控，降低對傳統高成本載人平台的依賴。

報導指出，這類自動化系統在實際運作上仍面臨多項挑戰，包括在電磁干擾環境下的通訊穩定性，以及不同平台之間的資料整合問題。此外，人工智慧在軍事行動中的應用，也涉及決策權限與使用規範等議題，仍待進一步釐清。

美方並未說明該架構的全面部署時程。報導分析，這項單位的成立，顯示美軍正持續推動無人系統與人工智慧的整合運用，強化在各類任務中的監控能力與作業效率。

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