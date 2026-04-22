荷蘭情報機構：中國網路間諜不亞於美國 漸鎖定西方國防工業

〔編譯盧永山／綜合報導〕荷蘭軍情局（MIVD）局長海軍中將雷辛克（Peter Reesink）21在該局發布年度報告後表示 ，中國的網路間諜能力如今已不亞於美國，並且正逐漸將目標對準西方國防工業。中國和俄羅斯共同對歐洲構成了日益增加的威脅，而且兩國不斷加強的合作加劇了這個危險。

《華爾街日報》 報導，雷辛克指出，中國的主要興趣在於獲取西方軍隊和武器生產商的技術，並找出其弱點；此外，中國的網路間諜行動能力非常強，其組織方式也非常複雜，「我們很脆弱，而且我們並不總能看清中國構成的所有威脅」。

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在MIVD發布這份報告之前，許多西方情報機構已紛紛警告，中國和俄羅斯的全球野心給西方帶來了日益加劇的風險，其目標涵蓋軍事和民用資產。MIVD發布這份報告的背景是，歐洲官員擔心，過去1年來他們與美國的關係出現裂痕，使自身更容易受到安全威脅。

雷辛克在MIVD發布報告的同時發布聲明指出，不斷弱化的國際體系正將歐洲置於更大的風險之中，尤其是在「規則變得模糊、實力變得越來越具有決定性」的情況下。

該報告稱，俄羅斯繼續對歐洲大陸的和平與穩定構成最大、最直接的威脅。報告還說，俄羅斯已在為可能與北大西洋公約組織（NATO）發生的軍事衝突做準備，並可能在俄烏戰爭結束後的1年內準備就緒。但該報告也指出，在俄烏戰爭持續期間，俄羅斯與歐洲發生直接衝突的可能性非常小。

該報告指出，中國的間諜行動加劇了歐洲和北約面臨的威脅。報告還說，俄中兩國日益密切的關係正在助長俄羅斯的野心，俄羅斯可以指望中國成為其盟友，俄中兩國都有地緣政治野心，並且都反對西方在世界上的影響力。

在俄中威脅問題上，荷蘭向來是比較直言不諱的歐洲國家之一，先前一些地理位置上更靠近俄羅斯的國家也做出了類似評估。但分析師表示，歐洲因應中國威脅的做法仍遠不及美國及印太地區盟友的反應。

史丹佛大學弗里曼．斯波格利國際問題研究所（Freeman Spogli Institute for International Studies）研究員馬斯特羅（Oriana S. Mastro）表示：「歐洲的反應仍然非常側重於俄羅斯，而中國被視為1種間接威脅。」

馬斯特羅表示，歐洲國家比日本和澳洲等盟友落後了數年，並且仍然認為在中國的經濟機遇比安全疑慮更重要，「整個歐洲絕對沒有感受到來自中國的威脅」。

MIVD的報告稱，過去1年，中國與俄羅斯的軍事合作有所加深，中國解放軍渴望學習俄羅斯在烏克蘭的作戰經驗，而俄羅斯則受益於中國支持其軍火工業的出口產品。

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