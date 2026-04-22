日本10式戰車性能先進 但砲彈自動裝填系統是不是出了問題？

10式戰車是日本主力戰車，改進了反裝甲戰鬥能力、機動攻擊能力以及應對特殊單位打擊能力，並配有C4I系統，能與陸上自衛隊網路合併，圖為10式戰車。（法新社）

〔記者羅添斌／台北報導〕日本陸上自衛隊昨天在演習時發生10式戰車砲塔內爆炸意外，造成三死一重傷的嚴重事件，10式戰車是陸自的主力戰車，性能相當先進，至於發生戰車砲塔內的爆炸事件，與這型戰車配備砲彈自動裝填系統是否有關，以及戰車裝備自動化裝填系統後是否擁有足夠的安全機制，以保障戰車人員安全，同樣引發各界的關切。

10式戰車是由三菱重工研發，取代舊型的74式戰車，其設計核心為「高機動、輕量化、網絡化」，由於採取模組化設計，重量僅有44噸，比起美軍M1A2戰車的60餘噸來的輕巧，但又同時保有機動丶精準火力，還配備有C4I先進資訊網路，戰車之間能即時共享情報，實現戰場數位化管理，被視為日本國防科技與精密工藝的結合體，也是日本在放寬軍事裝備輸出管制限之後，各國可能採購的裝備項目之一。

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圖為日本三菱重工位於北海道千歲的設施，正在對一具10式主力戰車的砲塔進行精密檢測與大修作業。（圖：日本三菱重工）

10式戰車還配備了砲彈自動裝填系統，除了提供極高的射速（約3.5秒一發）與持續性之外，戰車的操作人員也減為3人，甚至在特殊情況下，可由2人就可操作，M1A2戰車則仍需由4人操作（多的一位是裝填手），然而這次的10式戰車砲塔內爆炸事件，雖然還在調查原因當中，但砲彈的自動裝填系統，設計是否有當？車內是否擁有足夠的安全機制，以保障戰車人員安全，同樣引發各界的關切。

10式戰車的自動裝彈機（Autoloader）與美軍M1A2等戰車採用的手動裝填（Manual Loading）在安全機制上的差異，主要核心在於「人機互動過程」與「彈藥隔離設計」。 以下是兩者的詳細對比：

空間配置與「彈藥隔離」的邏輯

．手動裝填（如M1A2艾布蘭）：人員配置4人（多一名裝填手）。

安全核心：彈藥儲存在砲塔後方的隔艙，與乘員間隔著一道鋼製防爆門。裝填手取彈時才開啟，隨後關閉。

洩壓機制：若彈艙中彈起火，砲塔頂部的洩壓板（Blow-off panels）會向上炸開，將能量導向車外，保護乘員免受波及。

．10 式自動裝彈機：人員配置3人（自動化取代裝填手）。

結構設計：採用「尾艙式自動裝彈機」，彈藥同樣放在砲塔後方。

安全風險：雖然 10 式也有洩壓設計，但為了讓機械手臂運作，彈藥艙與戰鬥室之間的屏障結構通常比手動戰車複雜。一旦發生「砲膛回火」或「砲閂未閉鎖」導致的火藥燃氣回流，自動化機器的金屬零件可能成為次生破片。

相較於日本10式戰車採取的砲彈自動裝填系統，美系的M1戰車是採人工裝填方式。圖為去年7月的「M1A2T新式戰車換裝訓練」時，M1A2T實彈射擊。（資料照，記者田裕華攝）

操作過程中的意外風險

．手動裝填的風險： 體力與失誤：長時間戰鬥下，裝填手體力消耗可能導致掉彈或夾傷。 火藥暴露：裝填手在戰鬥室內搬運彈藥時，火藥短暫暴露於開放空間，若此時車內發生火災，極易引發連環爆炸。

．10 式自動裝彈機的風險：

機械故障與「遲發火」處理：自動系統按程序運作，若遇到砲彈「遲發火」（按下開火卻沒反應），自動系統可能因為偵測到異常而卡死。

處置困難：此次 10 式意外若與「退彈」有關，原因可能在於：手動裝填可由裝填手憑經驗判斷排除，但自動裝彈機若在排除故障時發生非預期啟動或感應器誤判，乘員在狹窄砲塔內處理機械結構時，危險性極高。

戰傷存活率（Survivability）

．手動裝填（美式）：強調「徹底隔離」，即使後方彈藥庫全毀，只要防爆門關閉，乘員通常能生還。

．10 式：10 式戰車追求「極致輕量化」，其裝甲防禦力主要集中在正面。自動裝彈機雖然減少了車體體積，但砲塔內部塞滿了複雜的電子與液壓元件，一旦內部發生爆炸，元件破碎產生的連鎖反應往往比空曠的手動裝填空間更致命。

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