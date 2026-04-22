史上首見！烏軍無人艇海上發射無人機 成功擊落俄軍「見證者」

烏軍公布的作戰畫面，顯示一架攔截用無人飛行載具（UAV）正從海上無人水面載具（USV）的發射裝置中升空，執行針對俄軍「見證者」（Shahed）攻擊無人機的攔截任務。（取自烏克蘭無人系統部隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭部隊首度在海上以無人艇放出攔截用無人機，成功擊落俄軍「見證者」（Shahed）攻擊無人機。這是現代戰爭中，首次出現由海上無人平台發起的「無人機對無人機」攔截行動，象徵防空戰場正出現關鍵轉變。

軍聞網站《Defence Blog》報導，烏克蘭無人系統部隊（Unmanned Systems Forces）公告，執行此任務的是第412「復仇者旅」（412th Nemesis Brigade）。該單位運用無人艇作為「海上移動防空點」，在目標接近前即實施攔截，大幅延伸了海岸防禦範圍。

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傳統防空嚴重依賴固定的地面雷達與飛彈陣地，極易成為敵方優先打擊目標。相較之下，這項「海上機動」戰術，讓無人艇成為靈活的防空基地，並成功將防禦網向外推向海域。

報導指出，俄軍已累計發射超過2.2萬架「見證者」系列攻擊無人機，常利用夜間群體突襲，試圖飽和烏方的雷達覆蓋範圍。透過無人艇在海上延伸攔截區域，能有效在敵方飛行器抵達城市前提前消耗其數量。

這項戰術的最大優勢在於成本效益。單架攔截用無人機成本約5000美元（約新台幣16萬元），遠低於單價約4.8萬至10萬美元（約新台幣155萬至324萬元）的「見證者」攻擊無人機，更不用說傳統防空飛彈單發造價常高達100萬美元（約新台幣3240萬元）。

透過無人艇釋放攔截用無人機，不僅成本低廉，且具備高機動性與較低的被偵測風險，這類技術的運用，讓傳統防空系統的成本優勢受到挑戰。

第412「復仇者旅」不僅是烏軍無人作戰的標竿單位，更以「失敗快、原型快、迭代快」的新創思維著稱。該單位此前已創下多項無人作戰紀錄，包括多項以無人艇結合防空能力的作戰嘗試。

儘管這類海上無人攔截行動在技術上取得突破，但烏克蘭軍方強調，目前該戰術仍處於戰場驗證階段。未來相關整合系統是否能在大規模戰鬥環境下長期維持戰力，仍需後續更多實戰數據確認。

???? WOW: For the first time in history, a Shahed drone has been shot down by an interceptor drone launched from a naval platform.



This breakthrough was done by Ukraine’s 412th Nemesis Brigade. pic.twitter.com/rP1tyoPrpv — UNITED24 Media （@United24media） April 19, 2026

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