共軍「無人機航艦」四川號赴南海 與美菲日肩並肩軍演尬場

新華社發布的照片顯示，中國首艘076型兩棲攻擊艦「四川號」2025年11月14日從上海滬東中華造船廠碼頭解纜起航。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國人民解放軍海軍21日宣布，中國首艘076型兩棲攻擊艦「四川號」已從上海啟航，赴南海相關海域執行科研試驗與訓練任務。香港《南華早報》22日報導，四川號被外界視為具備「無人機航艦」功能，其南海之行恰逢美國、菲律賓與日本在該海域舉行大規模「肩並肩」聯合軍事演習，時機敏感。

根據解放軍海軍官方微博「人民海軍」發布的消息，四川艦此次南下是為了測試艦上多個系統平台的運行情況，這是按照裝備整體建造計畫組織的正常跨區試驗訓練，不針對任何特定目標。

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四川號是中國自主研製的新一代兩棲攻擊艦，也是全球首艘具備電磁彈射技術與攔阻系統的兩棲攻擊艦，能夠彈射大型固定翼無人機甚至預警機，大幅提升遠程偵察與打擊能力。此外，四川號滿載排水量達4萬餘噸，有雙艦島與全縱通飛行甲板，設計類似於英國伊莉莎白女王級航艦，還能搭載大量無人機與直升機。這意味著它既能作為兩棲登陸的指揮中樞，也能轉型為「無人機航艦」。

四川號於2024年12月27日下水，2025年11月完成首航試驗。此次遠赴南海，標誌著測試已從基礎性能驗證邁入全系統、全海域的實戰化磨合階段，預計近期正式服役。

四川號南下的時間點極具敏感性，正值美菲年度「肩並肩」聯合軍演期間（4月20日至5月8日）。今年的演習規模創下歷史新高，總兵力接近1萬9000人，演習地點涵蓋呂宋島北部及南海爭議島礁周邊省分，演習課目包含海上打擊、反登陸作戰及防空飛彈防禦，這些能力對於美國及其盟友在台灣海峽發生衝突時阻止解放軍至關重要。

更值得注意的是，日本自衛隊首次大規模參與肩並肩軍演，派遣約1400名人員，成為第三大出兵國。而且日本海上自衛隊「雷」號驅逐艦在前往南海參加軍演途中，花了14小時穿越台灣海峽。由於當天恰逢「馬關條約」簽署130週年，北京方面強烈譴責此舉為「蓄意挑釁」。

作為回應，解放軍東部戰區19日派遣海軍編隊通過位於日本奄美大島與橫當島之間的橫當水道進入西太平洋，進行例行性戰鬥訓練。解放軍強調此行動符合國際法，不針對特定國家。與此同時，台灣國防部20日證實，解放軍遼寧號航母編隊已於當日通過台灣海峽，航向顯示目的地同樣為南海。雖然解放軍尚未宣布遼寧號的具體任務，但已確定雙航母同時在南海活動的態勢。

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