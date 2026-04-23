不只中共軍艦！俄海軍6艦通過與那國島以西海域 還有1艘潛艦

日本自衛隊緊盯通過與那國島以東的俄羅斯艦艇動態，其中包含基洛級潛艦（圖中）。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕中國不滿美國、菲律賓與日本進行「肩並肩」聯合軍演，以及日本軍艦通過台灣外海，嗆聲要進行東海軍演，並且派軍艦通過日本周遭海域。日本防衛省統合幕僚監部22日表示，從4月21日至22日間，共有6艘俄國軍艦、2艘中國軍艦通過與那國島與西表島之間的海域，其中俄軍還有1艘「基洛級」潛艦，動向備受關注。

根據日本防衛省統合幕僚監部統計，日本自衛隊4月21日於沖繩縣與那國島南方約50公里海域，發現3艘俄羅斯海軍艦艇，包括1艘「守護級」巡防艦、1艘改良型「基洛級」潛艦及1艘「巴爾克級」遠洋拖船，其後經由與那國島與西表島之間海域向東北航行。

統合幕僚監部表示，俄軍在22日另有2艘「守護級」巡防艦、1艘「杜布納級」補給艦，循相同航線北東進。

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日本自衛隊緊盯通過與那國島以東的俄羅斯艦艇動態。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

同一時間，中國解放軍海軍亦於相近海域活動。統合幕僚監部表示，22日凌晨約3時，日本自衛隊在波照間島南方約80公里處，偵獲1艘052D型驅逐艦包頭艦、1艘054A型護衛艦黃岡艦，原向西北航行，隨後穿越與那國島與西表島之間水道，轉向東北進入東海。經比對，該編隊與19日曾通過鹿兒島外海的艦艇為同一批。

由於與那國島與西表島之間海域，為連接西太平洋與東海的重要通道之一，也與台灣東部外海相當近，具高度戰略價值。中、俄艦艇在恰逢美、菲、日「肩並肩」聯合軍演進行期間，通過關鍵海域，互別苗頭意味濃厚。

面對區域軍事動態，日本自衛隊持續派遣艦艇監控，海上自衛隊補給艦「摩周號」及第5護衛隊群護衛艦「曙號」嚴密監控中、俄軍艦動態，確保周邊海空域動態均在掌握之中。

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