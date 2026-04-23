我就是不買！ 五角大廈2027預算未列E-7預警機

澳洲空軍E-7A「楔尾鷹」預警機執行空中巡弋任務。（圖：澳洲國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍對E-7預警機持續抱持負面態度，根據五角大廈公佈的2027財年預算案，當中並未編列任何E-7A「楔尾」預警機經費，引發外界關注該計畫是否面臨轉向，並可能再度與國會爆發預算攻防。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，美國空軍目前仍依國會要求製造E-7原型機，並將提出未來發展規劃。先前空軍部長梅因克承諾，會與國會議員就該項目的長期未來進行「討論」；但梅因克今年2月表明，提交計畫不代表一定會納入預算。

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報導指出，美軍內部對E-7的必要性出現分歧。前空軍中將希諾特認為，美軍可能已錯過全面以新型預警機取代E-3的時機，未來或將轉向分散式感測與指管架構，降低對單一大型平台依賴。

他還補充，他認為空軍可能不會採購足夠的數量，美軍未來甚至可能依賴澳洲與英國的E-7機隊支援空戰指揮，凸顯該計畫戰略定位仍在調整；在史詩狂怒行動中，澳洲就在中東部署一架E-7，協助阿拉伯聯合大公國執行防空任務。

報導指出，現役E-3預警機機齡老化問題日益嚴重，目前僅剩16架，平均機齡達45年，妥善率僅56%，且在近期中東作戰中已有1架機遭攻擊摧毀。

美國空軍先前規劃採購最多26架E-7取代E-3，但該計畫曾遭新政府試圖取消，引發多位退役將領與軍事團體反對。最終國會撥款11億美元維持計畫，並要求空軍提出後續發展報告，預計5月出爐，並展開辯論。

儘管E-7在高威脅環境下生存性受官方質疑，但其具備優異低空目標及巡航飛彈偵測能力，並可整合多個戰場資訊，仍被視為空中指揮管制的重要節點。

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