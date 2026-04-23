美推新型巡航飛彈全部3D列印 低成本射程達1800公里

美國CoAspire公司近日在華盛頓海空航太展上公開新的增程型低成本巡弋飛彈（RAACM-ER）。（圖取自X@VirtualBayonet）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在飛彈庫存快速消耗與印太可能的高強度作戰需求下，美軍正加速發展低成本大量化打擊武器。美國CoAspire公司近日在華盛頓海空航太展上公開新的增程型低成本巡弋飛彈（RAACM-ER），射程突破1000海里（約1852公里），主打「低成本＋大量生產」，鎖定未來反艦作戰需求。

軍聞網站「The War Zone」報導，RAACM-ER為原有RAACM飛彈的全新設計版本，其大小與500磅聯合直接攻擊彈藥（JDAM）相近，外觀與AGM-158聯合空對地飛彈相似，長度約235公分，採用3D列印製造與模組化架構，可大幅降低成本並加速產能擴張。

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報導指出，該飛彈射程已接近美軍現役「戰斧」Block V反艦巡弋飛彈，超過1000海里，但成本顯著降低，顯示其設計重點並非追求極致性能，而是強調「可負擔的大量打擊能力」。

在作戰運用上，RAACM-ER可由戰機、地面發射系統與艦艇發射，並在地面與海上發射時加裝助推器；其搭載GPS導航與長波紅外線感測器，具備對固定與移動目標的搜尋與打擊能力。

報導指出，美國空軍近期啟動「可負擔大量飛彈家族」（FAMM-BAR）計畫，要求新型飛彈具備至少1000浬射程與大量生產能力，速度至少0.7馬赫，並能使用運輸機棧板運輸，並規劃年產1000至2000枚，顯示其運用可能與美軍「速龍」（Rapid Dragon）計畫有關。

CoAspire表示，RAACM-ER即將展開試飛。該公司也是美國援助烏克蘭「增程攻擊彈藥」（ERAM）的低成本遠程飛彈製造商。

報導分析，在中國海軍快速擴張與遠程防空能力提升背景下，美軍正由高價精準打擊武器，轉向結合「低成本＋大量化」的飽和攻擊模式；RAACM-ER的出現，不僅反映飛彈戰術轉型，也顯示未來海戰將更加依賴產能與庫存規模，而非單一武器性能。

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