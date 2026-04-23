F-15EX升級效果拔群 美空軍採購數量翻最終要267架

圖為F-15EX戰機。（圖取自美國空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕升級版F-15EX效能良好，美國空軍決定加大採購，擴大汰換飛機範圍。根據2027財年預算規劃，F-15EX「鷹II」戰機最終採購數量將大幅提升至267架除了將替換更多的老式F-15E戰機，也將用於填補汰換A-10攻擊機的空缺。

軍聞網站「The War Zone」報導，美國空軍計畫於2027財年斥資30億美元採購24架F-15EX，並將原先129架的採購規模大幅擴編至267架，主要用於汰換老舊F-15E打擊鷹機隊。

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而在數週前，美國總統川普表態，F-15EX還將填補汰換A-10攻擊機的空中國民警衛隊單位。

報導指出，該計畫建立在總額約1.5兆美元的國防預算之上，顯示在放寬預算限制後，美軍正加速重建空中戰力；同時，空軍將持續採購F-35A匿蹤戰機，並規劃未來導入第六代F-47戰機，形成多層次戰機架構。

在任務定位上，F-15EX雖然可涵蓋多用途任務，但目前仍以空防與攔截為主，並主要由空中國民兵負責執行本土防空任務，包括應對巡弋飛彈與長程自殺無人機威脅。該機具備高載彈量與長航程優勢，可快速抵達目標空域並維持作戰能力。

報導指出，F-15EX最多可攜帶12枚空對空飛彈，未來在搭載小型飛彈、炸彈及導引火箭彈下，甚至可進一步翻倍，並具備先進雷達與電子戰系統，在測評中已證實可有效執行空優任務，甚至具備對抗類似第五代戰機威脅的能力；F-15EX也具備投放核彈的能力，並且是首款能使用最新型B61戰術核彈的戰機。

此外，該機未來亦可執行對地打擊任務，包括搭載高超音速武器進行長程打擊，並可作為無人僚機（CCA）控制平台，提升整體作戰網絡效能。

在機體壽命方面，F-15EX設計壽命達2萬飛行小時，顯著優於多數現役戰機，有助降低長期維持成本。波音公司曾表示，在正常的服役使用頻率下，F-15甚至能服役近一世紀。

報導分析，在F-15E、F-16與A-10逐步退役背景下，美軍正以F-15EX作為「高載彈量、長航程」的補位平台，與匿蹤戰機形成互補；此一發展顯示，美軍未來空戰將由「匿蹤突破」與「高火力平台」共同構成作戰體系。

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