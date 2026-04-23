小型無人機居然能攜帶鑽地彈打掩體 美陸軍3D列印新彈頭測試成功

美陸軍21日宣布，成功測試「碉堡破裂動能爆炸彈」（BRAKER）。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕以往鑽地彈依靠大重量與堅硬彈頭方式突破掩體，現在美軍再出黑科技，以3D列印方式製造出新型破壞彈頭「BRAKER」，且能由小型自殺無人機，美陸軍21日並宣布測試成功，具備摧毀加固掩體能力。

「星條旗報」報導，該型「碉堡破裂動能爆炸彈」（BRAKER）由陸軍皮卡汀尼兵工廠研發，採用3D列印技術，僅用兩週時間即完成從設計到實彈測試流程，並於3月26日在阿拉巴馬州完成引爆驗證。

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報導指出，該彈頭專為小型一次性攻擊無人機設計，強調低成本與快速部署能力，使基層部隊可直接對抗掩體與加固目標，提升戰術自主性。

圖為碉堡受到攻擊後的效果。（DVIDS）

此外，該計畫在短時間內製造約十多枚測試彈，並正規劃與產業合作擴大生產規模。美國陸軍表示，相關發展係吸收烏俄戰爭經驗，強化小單位打擊能力；陸軍部長德里斯科爾亦指出，烏軍已徹底改變戰爭模式，使無人機與低成本武器成為現代戰場關鍵。

報導分析，隨著無人機普及與精準打擊需求提升，美軍正將過去需仰賴空中支援的攻擊能力，轉移至基層部隊；未來步兵單位可透過低成本無人機直接執行高價值目標打擊，將重塑戰場權力分配與作戰模式。

圖為美軍利用3D列印製造的「碉堡破裂動能爆炸彈」彈殼。（DVIDS）

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