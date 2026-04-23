澤倫斯基稱伊朗戰爭若持續 可能增加烏國獲取反飛彈防禦系統風險

烏克蘭總統澤倫斯基22日表示，如果伊朗戰爭持續下去，烏克蘭在取得美國反飛彈防禦系統方面可能面臨更大的風險。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基22日表示，如果伊朗戰爭持續下去，烏克蘭在取得美國反飛彈防禦系統方面可能面臨更大的風險。

根據《路透》報導，澤倫斯基22日在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，由於美國產能有限，烏克蘭獲得反飛彈防禦系統的數量有限。

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澤倫斯基指出，雖烏克蘭可透過北約成員國資助的「北約武器採購計畫」（PURL）獲得美國武器，但伊朗戰爭仍會對烏克蘭造成影響。

澤倫斯基稱「通過這項計劃，我們可以購買愛國者系統的反彈道飛彈和其他對我們非常重要的武器。我們的歐洲鄰國沒有這樣的條件。但鑑於中東戰火和伊朗局勢帶來的巨大挑戰，所有這些援助項目都面臨風險。」

澤倫斯基強調，若伊朗戰爭繼續下去，或停火協議被推遲，將對烏克蘭非常不利，或許會讓烏克蘭在反彈道飛彈方面面臨更大風險。

澤倫斯基補充，烏克蘭正在向中東國家提供其在過去4年中累積的對抗俄羅斯無人機的技術。烏克蘭已與卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國簽署相關協議。

澤倫斯基說：「我們將繼續與其他國家合作。我們首先將提供專業知識，其次是提供訓練。」

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