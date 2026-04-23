俄烏、美伊衝突後 溫約瑟：共軍編FPV訓練大綱、緊盯定翼自殺無人機

FPV無人機已經成為各國部隊的發展重點，中國解放軍也正式FPV的訓練納入陸軍訓練大綱。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕近年地緣政治局勢動盪，俄烏戰爭幾乎改變了現代戰爭樣貌。臺灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟指出，俄烏戰爭促使解放軍於2024年4月正式將小型穿越機（FPV）的訓練納入陸軍訓練大綱；與此同時，共軍正密切觀察美伊衝突，試圖從伊朗「固定翼自殺無人機」的攻擊模式中，學習如何打擊重要軍事資產。

自由時報最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》今日上線，臺灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟分析，俄烏戰爭可以說是改變現代戰爭樣貌的起始。這場戰爭促使解放軍做出改變，於2024年4月正式把小型穿越機的訓練納入陸軍訓練大綱。



溫約瑟指出，小型穿越機在俄烏戰場發揮了非常大的功效，雖然沒辦法扭轉戰局，但在戰術運用方面確實是一項革新，這是解放軍在俄烏戰爭中所學習到的。

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俄羅斯使用伊朗製「見證者」系列無人機與烏克蘭作戰。（美聯社檔案照）

除了吸收俄烏經驗，溫約瑟進一步表示，解放軍接下來要看的是，從伊朗和美國的衝突中學習到什麼。美方在中東的軍事設施與重要資產所受到的伊朗攻擊，主要有兩種：一種是彈道飛彈，一種是自殺無人機，並且是固定翼的，像是「沙赫德-136」（見證者-136）。

溫約瑟強調，解放軍在戰術方面從俄烏戰爭學習到的主要是小型單兵的FPV訓練，而從伊朗戰爭中所學習到的，包含這種固定翼的自殺式無人機，將是解放軍建軍備戰的觀察重點。





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