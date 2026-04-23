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日本準航艦成形！出雲號甲板改成接近矩形 讓F-35B上艦運用

2026/04/23 11:42

日本出雲號護衛艦完成二階段改裝，艦艏由梯形擴建為接近矩形，優化 F-35B 戰機起降空間。（圖取自海上自衛隊官方X帳號）日本出雲號護衛艦完成二階段改裝，艦艏由梯形擴建為接近矩形，優化 F-35B 戰機起降空間。（圖取自海上自衛隊官方X帳號）

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在日本推動艦隊升級之際，海上自衛隊21日公開「出雲號」（JS Izumo, DDH-183）二階段改造最新畫面。這艘指標性護衛艦的飛行甲板，已由原本收窄的梯形改為接近矩形的結構，使F-35B戰機的起降條件隨之改善。

根據《The Aviationist》報導與現場影像，出雲號目前停泊於橫濱造船廠。改裝重點在於全面增寬艦艏（Bow）甲板。接近矩形的設計可降低戰機起降時的氣流干擾（Turbulence），並為具備短距離起飛、垂直降落能力的F-35B提供更寬裕的滑跑空間與穩定度。

出雲級護衛艦在服役之初，主要定位於反潛作戰與救災，僅能操作直升機。隨後日方推動「航艦化」改裝工程，使其具備操作定翼機的能力。雖然目前日方仍維持其護衛艦分類，但艦艇結構的物理轉變，仍持續受到關注。

改裝工程分為兩大階段。第一階段已完成甲板耐熱強化，以承受F-35B發動機的高溫噴焰；目前進行的第二階段則聚焦於重塑甲板形狀。有觀察指出，艦載機種類正成為衡量海上作戰能力的參考因素之一。出雲號從直升機平台轉向搭載五代隱身戰機的作戰平台，相關運用能力正出現變化。

2027年完工 連結美日協同能力

出雲號姐妹艦「加賀號」（JS Kaga）早前已完成類似改裝，並進入測試階段。日本防衛省計畫於2027財年完成兩艦改裝。屆時，日本將擁有兩艘可供固定翼戰機起降的平台，預計每艘可搭載約12架F-35B。

這項進展也涉及美日裝備的協同運用能力。美國陸戰隊F-35B曾於2021年完成出雲號起降測試，驗證了兩國裝備的互操作性（Interoperability）。隨著矩形甲板完工，相關部署可能影響區域海空配置。

據報導，目前，日本正按計畫採購42架F-35B。出雲號的改裝進程，為區域局勢再添觀察變數，日方後續如何界定其防衛角色，發展受到關注。

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