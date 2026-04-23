日本準航艦成形！出雲號甲板改成接近矩形 讓F-35B上艦運用

日本出雲號護衛艦完成二階段改裝，艦艏由梯形擴建為接近矩形，優化 F-35B 戰機起降空間。（圖取自海上自衛隊官方X帳號）

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在日本推動艦隊升級之際，海上自衛隊21日公開「出雲號」（JS Izumo, DDH-183）二階段改造最新畫面。這艘指標性護衛艦的飛行甲板，已由原本收窄的梯形改為接近矩形的結構，使F-35B戰機的起降條件隨之改善。

根據《The Aviationist》報導與現場影像，出雲號目前停泊於橫濱造船廠。改裝重點在於全面增寬艦艏（Bow）甲板。接近矩形的設計可降低戰機起降時的氣流干擾（Turbulence），並為具備短距離起飛、垂直降落能力的F-35B提供更寬裕的滑跑空間與穩定度。

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出雲級護衛艦在服役之初，主要定位於反潛作戰與救災，僅能操作直升機。隨後日方推動「航艦化」改裝工程，使其具備操作定翼機的能力。雖然目前日方仍維持其護衛艦分類，但艦艇結構的物理轉變，仍持續受到關注。

改裝工程分為兩大階段。第一階段已完成甲板耐熱強化，以承受F-35B發動機的高溫噴焰；目前進行的第二階段則聚焦於重塑甲板形狀。有觀察指出，艦載機種類正成為衡量海上作戰能力的參考因素之一。出雲號從直升機平台轉向搭載五代隱身戰機的作戰平台，相關運用能力正出現變化。

2027年完工 連結美日協同能力

出雲號姐妹艦「加賀號」（JS Kaga）早前已完成類似改裝，並進入測試階段。日本防衛省計畫於2027財年完成兩艦改裝。屆時，日本將擁有兩艘可供固定翼戰機起降的平台，預計每艘可搭載約12架F-35B。

這項進展也涉及美日裝備的協同運用能力。美國陸戰隊F-35B曾於2021年完成出雲號起降測試，驗證了兩國裝備的互操作性（Interoperability）。隨著矩形甲板完工，相關部署可能影響區域海空配置。

據報導，目前，日本正按計畫採購42架F-35B。出雲號的改裝進程，為區域局勢再添觀察變數，日方後續如何界定其防衛角色，發展受到關注。

The first special modification work on the destroyer ”KAGA” was completed as planned on March 29.

The JMSDF will continue to systematically carry out the necessary modifications to the “IZUMO” class destroyer in order to acquire the operational capability of the F-35B. pic.twitter.com/JTaLkjRWu5 — Japan Maritime Self-Defense Force （@jmsdf_pao_eng） April 6, 2024

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