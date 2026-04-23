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預警機遭炸毀！美軍急補防線漏洞 導入烏克蘭「反無人機」系統

2026/04/23 11:50

美軍部署於沙烏地蘇爾坦王子空軍基地的E-3空中預警機遭擊毀。（路透）美軍部署於沙烏地蘇爾坦王子空軍基地的E-3空中預警機遭擊毀。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍駐沙烏地阿拉伯一處關鍵基地近期多次遭無人機與飛彈攻擊，導致預警機遭擊毀、加油機受損。《路透》22日報導，美軍已導入烏克蘭開發的反無人機指揮平台，加強基地防空。

報導引述5名知情人士指出，名為「天圖（Sky Map）」的系統已於數週前部署在蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）。該系統用於偵測無人機並協調攔截行動，烏克蘭軍方已在當地使用於對抗伊朗製「見證者」（Shahed）無人機。

報導指出，3月27日的一次攻擊中，一架美軍E-3空中預警機在基地內被擊毀，多架 KC-135空中加油機受損，支援薩德（THAAD）系統的雷達設施也傳出遭破壞。

保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員華爾頓（Timothy Walton）表示，美軍全球防空覆蓋範圍存在缺口，面對低成本無人機攻擊時壓力持續增加。

報導提到，美國總統川普曾於3月表示，美軍不需要烏克蘭在無人機防禦方面的協助。隨後美軍仍導入相關系統，並由烏克蘭人員進行操作訓練。

知情人士表示，美軍同時測試多種攔截系統。本月初，一架測試中的攔截無人機在基地內墜毀，撞上一處設施建物，未造成人員傷亡。

美國中央司令部（CENTCOM）對相關部署不予置評。五角大廈表示，已提撥3.5億美元（約新台幣113.8億元）加速反無人機技術研發，相關系統與部署仍在調整中。

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