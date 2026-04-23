中共軍演這次不一樣！美報告驚見「整合式」完整搶灘預演

中國在夏季進行的兩棲登陸演習，規模越來越大，而且變得更為完善，而且從衛星照片發現，中國甚至在海岸上，安裝了反登陸障礙，來模擬台灣可能會設置的阻絕設施。（取自CMSI）

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍戰爭學院的中國海事研究所（CMSI）美東時間22日公布了一份新的報告，仔細分析了中國在2025年夏季，於福建沿岸舉行的一場兩棲登陸演習。軍事專家王臻明整理報告內容指出，這場演習分為兩階段，多點進行搶灘訓練的操演，很明顯是針對台灣，因為把演習的範圍套繪在台灣島上，登陸點就剛好是台北、桃園、新竹、高雄與屏東。

這場演習分為兩階段，多點進行搶灘訓練的操演，很明顯是針對台灣，因為把演習的範圍，套繪在台灣島上，登陸點剛好是台北、桃園、新竹、高雄與屏東。（取自CMSI）

王臻明指出，報告中內容談到，這場演習最大的不同之處，在於過去的登陸演習，都只演練部份的內容，但這一次將過去所有的演練內容整合起來，完成了一次完整的搶攤登陸預演。中國之前被發現在建造的跳板駁船也首度登場，能在灘頭立刻搭建起一個臨時碼頭，讓吃水比較深的民用貨輪，能卸下裝甲車或後勤補給。

請繼續往下閱讀...

中國之前被發現在建造的跳板駁船也首度登場，能在灘頭立刻搭建起一個臨時碼頭，讓吃水比較深的民用貨輪，能卸下裝甲車或後勤補給。（取自CMSI）

另外，從衛星照片可以發現，中國的登陸分為三波，第一波是由兩棲裝甲車與戰車登陸艇，先將部隊送上灘頭，然後建立起臨時碼頭後，讓民用貨輪可以停靠在臨時碼頭卸貨。而大型的渡輪，則滿載裝甲車輛，在更遠處由接駁船將物資，一一接駁上岸。這證實中國的民用船隻會加入登陸戰，而非僅僅擔任後勤支援。

中國的登陸分為三波，第一波是由兩棲裝甲車與戰車登陸艇，先將部隊送上灘頭，然後建立起臨時碼頭後，讓民用貨輪可以停靠在臨時碼頭缷貨。而大型的渡輪，則滿載裝甲車輛，在更遠處由接駁船將物資。（取自CMSI）

王臻明最後表示，綜合來看，中國在夏季進行的兩棲登陸演習，規模越來越大，而且變得更為完善，而且從衛星照片發現，中國甚至在海岸上，安裝了反登陸障礙，來模擬台灣可能會設置的阻絕設施。同時也利用一些裝置，來模擬台灣沿海養殖業，所造成的阻礙。這也表示中國的登陸操演，越來越貼近真實情況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法