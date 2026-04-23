工兵連教召好刺激！ 這次直接模擬「炸馬路」

陸軍步兵203旅工兵連教育召集訓練，昨日實施道路爆破演練，有效強化工兵爆破專業戰技。（圖：取自軍媒青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今年一月起全面實施14天的教育召集訓練，各個兵科單位教召訓練科目點不一，工兵部隊的訓練科目相當刺激，以陸軍步兵203旅工兵連14天教育召集訓練為例，昨日就實施道路爆破演練，召員前往戰術位置周邊聯外道路，藉由專長複訓熟稔各項專業技能，操作訓練用電雷管、TNT爆藥等器材，演練「雙重點火系統」設置標準作業程序，強化工兵爆破專業戰技，厚植後備部隊戰鬥支援能量。

軍媒青年日報今天報導指出，為精進召員工兵專業職能，203旅工兵連日前在臺南地區展開教召「作戰計畫演練」，模擬在敵情威脅狀況下，召員們發揮工兵爆破戰技，演練在假想敵可能行動路線上實施道路爆破，期透過實戰化訓練過程，進一步強化工兵部隊道路阻斷與戰場遲滯等作戰支援能力。

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召員演練設置「雙重點火系統」，熟練使用串、並聯技巧，將爆藥設置在實體道路上，強化爆炸破壞範圍與任務應用彈性。（圖：取自軍媒青年日報）

演練過程中，召員們依序將訓練用TNT爆藥與電雷管攜往爆破點，確認爆藥外觀無變形或破損後，依令進行觸地放電程序，避免電雷管因靜電引爆而肇生危安，藉此深化人員爆破作業安全意識；隨後在助教協助下，順利完成電雷管與主線路接續作業。

緊接著，召員演練設置「雙重點火系統」，操作訓練用雷管及緩導索，增設備援引爆點，並熟練使用串、並聯技巧，將爆藥設置在實體道路上，強化爆炸破壞範圍與任務應用彈性，且藉由完整流程反覆演練，提升爆破作業效率及穩定度，有效強化守備部隊戰力。

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