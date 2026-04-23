自殺無人機數量規劃有「五位數」？ 德國砸數十億歐元簽約

萊茵金屬（Rheinmetall）研發的「FV-014」巡遊彈藥（Loitering Munition，俗稱自殺式無人機）。該機具備 100 公里射程，設計目標為打擊敵軍基礎設施與非裝甲目標。（圖：萊茵金屬）

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國規畫採購規模達「五位數」的自殺式無人機。根據，軍聞網站《Breaking Defense》22日報導，德國已簽署一份數十億歐元的框架合約，由國防工業巨擘萊茵金屬（Rheinmetall）供應代號「FV-014」的巡遊彈藥。

這項合約屬於「框架協議」，代表並非一次性採購，而是允許德國聯邦國防軍（Bundeswehr）在未來數年內依需求分批下單。報導提到，整體規畫數量達「五位數」，為目前歐洲已知規模較大的無人攻擊系統採購之一。

請繼續往下閱讀...

報導指出，FV-014屬於巡遊彈藥（Loitering Munition），具備約100公里射程與約70分鐘滯空時間，可在空中盤旋後鎖定目標進行攻擊。這類系統主要用於打擊裝甲車、雷達與防禦設施等戰術級目標。

相較傳統飛彈，巡遊彈藥通常體積較小，可由地面載具或人員部署，提升部隊在前線的運用彈性。報導提到，該型系統採較簡化設計，並強調可快速部署。

《Breaking Defense》指出，該合約採框架模式，德軍可依實際需求逐步增加採購量，並非一次到位。萊茵金屬將與歐洲合作夥伴在德國境內建立產線，支援後續供應。這類長期合約設計，讓軍方在面對不同安全環境時，能保留調整採購節奏的空間。

目前德國國防部尚未公布首批交付時間與最終採購數量。報導提到，隨著相關框架確立，後續的產線建置與部隊配發安排仍在規畫中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法