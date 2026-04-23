美海軍六代機外型曝！諾格釋出「無尾翼構想」 接班超級大黃蜂

諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）釋出的 F/A-XX 概念影像，呈現無垂直尾翼的扁平化機身與一體化匿蹤設計。（圖取自 Northrop Grumman 官方影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍工巨頭諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman，下稱諾格）21日釋出F/A-XX概念影像，一款未見垂直尾翼的戰機曝光。該影像在美國海軍決標前夕流出，神祕構想引發關注；該計畫預計在2030年代開始逐步取代現役的F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機。

根據軍事網站《The Aviationist》報導，諾格在宣傳影片中展示一架採大三角翼、機身與機翼高度融合的戰機概念。在視覺呈現中，該機未見傳統戰機的垂直尾翼，呈現扁平的一體化輪廓。外界一般認為，此類設計有助降低雷達反射截面積（RCS），進而提升對各類頻段雷達的匿蹤性能。

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在結構上，「無尾翼」構想雖能優化匿蹤效果，卻也意味著戰機失去傳統的偏航控制力。相關分析指出，這類機型預計需仰賴先進的電腦數位飛行控制系統，結合推力向量噴嘴來維持飛行穩定度。相較於現役的匿蹤艦載機，F/A-XX的構想設計顯示出六代機更強調長航程與匿蹤性能的結合。

We're bringing tomorrow’s horizon into focus, faster, stronger and ready when the warfighter needs it.#SAS2026 pic.twitter.com/r0uORyR5kM — Northrop Grumman （@northropgrumman） April 20, 2026

F/A-XX 是美海軍下一代航艦空中優勢系統的核心。根據規畫，這款戰機將作為「系統之系統」（System of Systems）的節點，除了具備高載彈量，還能與「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）等無人機群共同運作。雖然目前釋出的僅為構想示意（Notional Design），但顯示了未來航艦戰機可能的演進方向。

三強角逐 2030年代成軍關鍵

目前美海軍F/A-XX計畫由諾格、波音（Boeing）與洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）三大承包商競逐。由於現役「超級大黃蜂」預計在2030年代面臨服役年限，F/A-XX 的研發進程受到高度關注，被認為關乎美軍航艦打擊群的未來空優與作戰能力。

影片中展示了流線型機身與整合式發動機進氣道。目前美海軍尚未公布最終選定方案，三家廠商的競標作業仍在進行。

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