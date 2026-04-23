緬懷忠勇英靈 鄭榮豐上將偕李棟樑赴空軍公墓向烈士致祭

空軍司令鄭上將陪同李榮譽理事長於于親文中將靈前獻花。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍司令鄭榮豐上將今天陪同軍人之友社榮譽理事長李棟樑前往空軍碧潭公墓，向國軍英烈將士致祭，並特別前往政戰局故于親文副局長龕位前獻花行禮，表達無限的懷念。

于親文將軍曾任政戰總隊總隊長丶空軍司令部政戰副主任等要職。106年9月1日奉調國防部政戰局副局長，是國軍首位空軍出身的副局長，顯見學能兼備，深受長官器重。不幸在109年1月2日的黑鷹直升機墜機事件中殉職，軍方在公祭典禮後，依家屬的決定將其安厝於新店碧潭的空軍公墓（空軍烈士公墓）忠靈殿。

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空軍司令鄭榮豐上將、政戰主任虞德忠中將今天陪同軍人之友社榮譽理事長李棟樑前往空軍碧潭公墓，首先前往忠靈殿，在司儀禮贊聲引導下，向空軍烈士牌位上香致祭，並行三鞠躬禮。隨後，鄭司令與李榮譽理事長也特別前往故前政戰局副局長于親文中將靈前獻花、獻果，感念他們畢生奉獻軍旅，忠勇為國，也緬懷多年相伴敬軍共事，同時也向故于中將遺族于夫人及千金慰問致意。

軍友社榮譽理事長李棟樑向國軍英烈將士致祭。（圖：軍聞社提供）

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