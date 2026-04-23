無人軍艦能跑1.7萬海里？美軍AI艦曝光

韓華防務釋出的概念影像，呈現由Magnet Defense研發的中型無人艦（MUSV）正發射CTM-290彈道飛彈。（圖取自 Hanwha Defense）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一款具備1.7萬海里（約3.1萬公里）航程的無人軍艦曝光。韓華防務美國分公司（Hanwha Defense USA）與專注無人系統與防務技術的美國公司Magnet Defens，宣布建立夥伴關係，合作開發該款「中型無人水面艦」（MUSV）。報導指出，該計畫與美軍分散式海上作戰規畫相關。

根據軍事網站《Naval News》報導，這款新型無人艦長約38公尺，設計具備高達1.7萬海里的續航力。報導提到，該艦設計目標為在無補給狀態下執行長時間巡邏任務。

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報導指出，該艦搭載自主導航系統，規畫符合國際海上避碰規則（COLREGS）。載具主要仰賴感知雷達與數據鏈路，在無人員登艦的情況下完成情資回傳。相較於小型無人艇，該型艦艇設計著重於開闊海域的運作穩定度。

該開發計畫與美軍提出的「分散式海上作戰」（DMO）戰略相關。規畫顯示，美海軍正評估部署更多低成本無人平台，作為載人艦艇的延伸。目前釋出的影像呈現了低可偵測性的流線型外觀，與美軍目前的艦隊調整方向呈現關聯。

報導提到，韓華防務與Magnet Defense的合作，與美海軍後續中型無人艦（MUSV）採購案相關。在現有的規畫討論中，此類具備長航程與人工智慧（AI）輔助系統的艦艇，被列為美軍擴大太平洋監視網絡的選項。

目前美海軍尚未公布最終選定方案，相關技術驗證與原型艦開發作業仍在進行中。

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