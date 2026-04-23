Anduril是如何打敗國防巨頭的？ 蕭上農《無人軍團》新書一一剖析

美國國防公司Anduril創辦人拉奇（左）去年8月前往國防部會晤防長顧立雄（右），並親自交付首批Altius 600M反裝甲無人機、致贈模型。（國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國國防創新公司Andurild安杜里爾，目前估值高達600億美元，是冷戰後成長最快的軍工企業，他的人工智慧作戰系統與無人武器，在美國邊境巡邏、在烏克蘭攔截導彈、在太平洋深處緊盯敵人的一舉一動。 安杜里爾也是台灣武器與技術的提供商之一，創辦人帕爾默・拉奇（Palmer Luckey）本人曾來台灣交付裝備、跟中研院簽技術合作約，也因此被中國列為制裁對象，他卻對外表示：「這是我最榮耀的勳章」、「我是這群分裂主義者的粉絲」。

由台灣資深科技創業者與科技觀察家蕭上農（Fox Hsiao）撰寫的《無人軍團》新書，深入剖析了Andurild崛起的幕後故事，本報軍武頻道獲作者及寫樂文化公司授權，轉載《無人軍團》其中章節的重點內容，並分享給讀者。

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由台灣資深科技創業者與科技觀察家蕭上農（Fox Hsiao）撰寫的《無人軍團》新書，深入剖析了Andurild崛起的幕後故事。（圖：寫樂文化公司授權）

第九章：打敗國防巨頭

安杜里爾內部有一句警語：「別想打造蝙蝠車」。

「我認為一家商業導向公司最大的風險之一，就是一心想打造一台蝙蝠車，」拉奇解釋，「意思是：你會因為它太酷太帥，拼了命想做出一台蝙蝠車，但其實此舉並非解決問題的正確方法。」

他的概念來自於蝙蝠俠的故事：「布魯斯·韋恩因為父母過世陷入悲傷，繼承大筆遺產的他想改變犯罪之都高譚市，但解決問題的方案竟然是打造一台30英尺長的噴射動力汽車？在現實世界裡這是精神錯亂，因為只有一台先進的蝙蝠車，並沒辦法解決犯罪問題。」

傳統國防承包商造的都是蝙蝠車，反正花的是政府的錢，即便最後產品沒人用或沒有用，公司還是能賺到錢。但安杜里爾不一樣，一旦造出沒人要的蝙蝠車，虧的是自己的錢，這種壓力迫使他們專注生產真正有用的產品。

這在矽谷是標準思維，但在國防產業是革命性的。

當然，安杜里爾不是首次嘗試挑戰傳統國防體系的新創公司，還有先鋒在前鋪平道路，就是我們上一章中提到的Palantir。

把美國陸軍告上法院

Palantir從2003年成立以來，一直試圖向政府銷售軟體平台，但卻遇到了巨大障礙：國防採購系統。傳統國防採購流程對新創公司極為不利，光是寫符合政府規格的提案，就需要長期累積的專業技能與資源：數百頁的採購規定，相對應需要投入專人處理合規要求、律師審核每一項條款，五大軍火商都設有「業務開發」部門來處理這些事，新創公司根本負擔不起。

更麻煩的是，政府的需求規格往往是根據現有產品來擬定的，傳統軍火承包商可以藉由過去產品來影響新規格，使其「剛好」符合自身已擁有的技術。

就算這些門檻都能靠花大錢解決，真正的難題還在白紙黑字裡沒有的規定：採購官員的心態。選擇五大軍火商即便失敗了也不會被指責，畢竟五大的任何一家都是業界最有經驗的公司；但若冒險選擇一家沒人聽過的新創公司，萬一出了問題，官員的職業生涯就有可能毀於一旦。

Palantir在這套官僚系統中掙扎了多年，它的軟體產品明明比所有的解決方案更好，但就是拿不到合約，每次競標國防部總是選擇「有經驗的」大公司，即便產品更差、更貴、更慢。

Palantir忍無可忍，在2016年大膽做出前所未有的舉動：把美國陸軍告上法院。

這場訴訟的焦點是陸軍的情報分析系統採購案。Palantir認為，陸軍的採購流程違反了聯邦法律，因為沒有考慮「現成的商業產品」（Commercial Off-The-Shelf），而是堅持要求從頭開發客製化系統。聯邦法的規定是，政府在採購時應該優先考慮已經在路上跑的汽車，而不是花納稅人的錢重新發明輪子。

這場訴訟引起了軒然大波。一家矽谷公司居然敢告美國軍方？很多人預測Palantir會輸，而且會因此永久被排除在政府合約之外。

但Palantir贏了。

2016年10月，聯邦索賠法院裁定陸軍的採購流程確實違法，法院命令陸軍重新評估Palantir的提案。最終，Palantir贏得了這份合約。

這場勝利的意義遠超過一份合約：不僅在國防採購系統的厚牆上敲開了一道裂縫，更證明新創公司可以挑戰傳統巨頭還能贏，為後來的安杜里爾和其他國防科技新創公司鋪平道路。

安杜里爾從Palantir的經驗得到教訓，知道不能指望傳統的採購流程，必須找到繞過系統的方法。策略是：自行投資開發產品並證明有效，然後再去找軍方；不只是帶著投影簡報推銷概念，而是展示實際運作的產品，「產品已經做好了，要不要用看看？」

這種策略需要大量的前期投資、承擔巨大風險，也要對自己的技術有絕對的信心，但在有了Palantir的判例後，採購官員就更難對安杜里爾說出：「我們還是要選擇從頭開發的方案」。

從微軟手上接下燙手山芋

安杜里爾另一個重大的突破，是接手了讓微軟焦頭爛額的專案：IVAS。

IVAS是「整合視覺增強系統」（Integrated Visual Augmentation System）的縮寫。它的目標是給美國陸軍的士兵配備先進的AR（擴增實境）頭盔，讓他們能在戰場上看到敵人的位置、隊友的動向、地形資訊，以及各種戰術數據，如同把電玩遊戲中的「抬頭顯示器」（HUD）落實到戰場中。

這個專案最初由微軟承包，微軟是市場上最先進的AR頭盔HoloLens的開發者。把HoloLens的技術應用到軍事領域，聽起來是順理成章的事，五角大廈在2018年與微軟簽訂高達220億美元的合約，要在10年內為陸軍提供12萬套IVAS系統。

但微軟的IVAS原型遇到了嚴重的問題：頭盔太重，戴久了士兵會頭痛；螢幕有延遲，快速移動時會讓人暈眩；夜視功能不穩定，在某些條件下無法使用；散熱設計不良導致長時間使用會過熱。

在後續的評估測試中，參與的士兵們給也給出了差評，在戰場上任何會分散注意力、限制視野或降低反應速度的裝備，都可能致命。一名士兵在評估報告中寫道：「戴著這個頭盔上戰場無異於自殺」。

微軟投入了大量資源也無法解決問題，五角大廈開始懷疑IVAS專案的可行性。拉奇知道IVAS的潛力也長期保持關注，於是他向微軟喊話：「嘿，你們就把IVAS專案轉給我吧。」拉奇後來回憶，「幾年前第一次雙方會談，對方只覺得我瘋了。」

現實上微軟是全球最大的科技公司之一，市值數兆美元，相形之下安杜里爾只是一家微不足道的新創公司，拉奇的提議聽來狂妄自大，但畢竟創辦Oculus的經歷，讓他一直都被視為VR和AR頭盔的領航者，「我相信我是世界上最好的頭戴式顯示器設計師。」他知道微軟犯了什麼錯誤，也知道該如何修正。

此時安杜里爾已經在軍事硬體領域建立了信譽，無人機和感測器系統已經被部署在實際的軍事行動中，2024年安杜里爾正式收購微軟負責IVAS開發的部門，朝打造他心目中的「超級戰士」邁進一大步，但故事還有轉折。

對拉奇來說，接手IVAS不只是一門終極的國防生意，更是實現他十幾歲時閱讀科幻大師羅伯特·海萊因《星艦戰將》中「機動步兵裝備」的極客夢想。這套最終定名為「鷹眼」（EagleEye）的戰術頭盔，完美整合了熱感應、夜視與數據網絡等功能，讓科幻小說裡的超級戰鬥配備化為現實。

IVAS專案需要最先進的AR顯示技術，而收購了Oculus之後的Meta仍大力投資VR和AR，擁有全球最先進的消費級AR技術，要讓IVAS成功，安杜里爾需要與Meta合作。

特雷描述拉奇在闊別多年重回Meta的場景：「我們跟Meta建立合作關係，這對拉奇來說有點像是回家的感覺。看到祖克柏和拉奇和好、重新成為朋友，真的很酷。」五角大廈這塊市場大餅讓雙方盡釋前嫌，拉奇本人沒有公開談論過「和解」的細節，但歷史的反轉往往比小說還精彩，一樁雙贏的交易是最好的報復。

攻入人工智慧無人機市場

IVAS不是安杜里爾唯一一次擊敗巨頭的案例。

2024年，美國空軍宣布了「協作戰鬥機」（Collaborative Combat Aircraft，CCA）計畫。目標是建造新一代不需飛行員的自主戰鬥機，可以人工智慧自主作戰，同時也可作為有人駕駛戰機的「忠誠僚機」。

這項價值數百億美元的大型計畫，空軍邀請了五家公司參與競標：洛克希德·馬丁、諾斯羅普·格魯曼、波音、通用原子（General Atomics）美國國防公司Anduril創辦人拉奇（左）去年8月前往國防部會晤防長顧立雄（右），並親自交付首批Altius 600M反裝甲無人機、致贈模型。（國防部提供），還有安杜里爾。前三家是傳統國防巨頭，建造戰鬥機超過半個世紀，有豐富的經驗、深厚的政府關係、以及龐大的遊說機器。

2024年4月，空軍宣布結果：五家淘汰到剩兩家。波音、洛克希德·馬丁、諾斯羅普·格魯曼，全部出局。勝出的是安杜里爾和通用原子，前者是成立不到10年的矽谷新創公司，後者則是一家專精無人機的中型國防企業。

空軍選擇安杜里爾的「Fury」戰機作為CCA計畫的核心平台之一。這是一架完全自主的戰鬥機，用人工智慧控制飛行和作戰決策，可以在沒有飛行員的情況下執行任務。

在安杜里爾所有的產品中，Fury是拉奇最偏愛的「孩子」。「我們跟那些巨頭正面對決，而且是在他們的主戰場上，不是什麼他們看不上的邊角市場，而我們贏了，」他在2026年的一次訪談中說，語氣中帶著罕見的感性，「這對我來說意義重大。」

拉奇談到這次勝利，「我們說服了空軍，不但能打造最好的自主戰鬥機，還能夠以數千架的規模來生產，美中之間極可能在太平洋發生衝突的情況下，建造速度至關重要。」

F-35花了20多年才從概念到服役，但在地緣政治快速變化的時代，任何一個國家都等不了20年，安杜里爾承諾用矽谷的速度來打造軍事裝備，這正是美國空軍拋棄舊愛的真正原因。

2025年5月，安杜里爾首次向媒體展示Fury戰機。CBS的《60分鐘》節目獲准進入機庫近距離拍攝，由執行長布萊恩·辛普夫向記者介紹：「這是一款用人工智慧飛行、作戰，不需要飛行員操作的戰鬥機。」

從邊境監控系統到自主無人機，從IVAS頭盔到Fury戰機。安杜里爾的產品線不斷擴大，不再只是「國防科技新創公司」，而是一步步朝大型武器製造商之路邁進。按此路徑，未來拉奇將面臨無法迴避的問題：上市（IPO）。

傳統的國防企業都是上市公司，洛克希德·馬丁、波音、雷神、諾斯羅普·格魯曼，發行的股票都在紐約證券交易所或納斯達克交易。必須每季度向股東報告業績，要讓華爾街的分析師滿意，也得在短期利潤和長期投資之間取得平衡。

安杜里爾目前還是私人公司，由創投基金和少數投資人持有，好處是有很大自由度：管理層不需要擔心每季度的盈利數字，可以專注於長期目標。也不用向華爾街解釋每一個決定，能承擔更大的風險。

但拉奇知道，安杜里爾最終必須上市，「沒有上市，我們贏不了F-35規模的計畫。」這是現實。私人公司可以贏得小型合約，但要競標價值數百億甚至上千億美元的大型專案，公司上市帶來的資金與信譽將不可或缺。

大多數公司在上市時會盡量討好所有投資人，強調穩定的營收、可預測的成長、合理的風險。面對上市，拉奇有獨特的想法。「當我們成為上市公司，我們需要吸引相信我們願景的人購買股票，」拉奇一貫反傳統地說，「如果投資人逼我們做只看短線的錯誤決策，我就得去媒體上說些瘋狂的鬼話，把他們全都嚇跑。」

聽起來像是在開玩笑，但拉奇是認真的，他效法的對象是特斯拉。

特斯拉是出了名的「信仰型股票」。投資特斯拉的人不只是在投資一家汽車公司，而是認同馬斯克的願景：電動車革命、自動駕駛、永續能源的未來，即使伊隆·馬斯克做出看似瘋狂的決定。

「特斯拉是信仰投資的典範，」拉奇分析，「馬斯克培養出相信特斯拉願景的投資人，理念不同的人自然被排除在外。」強大的信仰基礎讓特斯拉得以在承受股價巨大波動時，還能進行大膽投資，降低華爾街分析師帶來的短期壓力。

「我希望所有對安杜里爾抱著仇恨、想讓我們變成傳統國防巨頭的潛在投資人，都嚇得落荒而逃。」這種策略可能導致上市後股價波動加劇，也可能讓機構投資人卻步，但拉奇認為這是值得的。

過去上市軍工企業對投資人畢恭畢敬，耗費鉅資回購自家股票，還給予穩定的配息。但這正是安杜里爾與眾不同的地方，是用科技公司的思維來經營的國防承包商。

軍工產業矽谷化

安杜里爾的崛起不是孤立的現象，代表美國軍工產業的「矽谷化」。過去10年，越來越多科技人才投入，創投基金也開始對國防科技公司感興趣，與此同時，政府也嘗試改革採購流程，讓新創公司更容易進入市場。

此種轉變代表冷戰結束後的「和平紅利」時代已結束，俄羅斯入侵烏克蘭，中國在台海及南海的威脅，中東衝突加劇，戰爭並沒有成為過去，軍事實力仍然至關重要。現代戰爭越來越依賴軟體、人工智慧和自動化系統，而不是過往的大型武器平台，而這些新時代技術正是矽谷的強項。

最重要的是，新一代的工程師和創業者不再把「為軍方工作」視為禁忌。大家都看到了烏克蘭戰爭中無人機、無人艇所起到的作用，看到了科技如何影響一場戰爭的走向。拉奇在轉變的過程中扮演了關鍵角色，他是第一位大聲疾呼「效力美軍為榮」的矽谷知名人物，還贏得了巨大的成功。

2026年1月，美國戰爭部長（原國防部）皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth）發表演說，宣布國防產業五大巨頭輪流坐莊的時代結束了，他傳達給下一代軍工企業的訊息是：競爭創新，或等著被淘汰。

他承諾改革採購流程，讓新創公司更容易競標政府合約；加大對創新技術的投資，包括人工智慧、自動化系統和無人載具。同時點名表揚了幾家國防科技新創公司，其中包括安杜里爾。

當然，一場演講不會帶來瞬間的改變，需要時間、預算和整個官僚體系的配合。國防採購的有巨大的慣性，洛克希德·馬丁與波音等老牌軍工企業，在政府關係和遊說經驗上仍有數十年的經驗，不會輕易放棄現有的市場地位。

拉奇經常會被問到：你覺得安杜里爾能打敗這些國防巨頭嗎？

他的回答展現出大格局：「不存在誰打敗誰的問題。市場夠大，問題是誰能更快、更好、更便宜地解決問題。」

美國國防預算每年超過8,000億美元，足夠容納很多公司，安杜里爾不需要靠著「消滅」洛克希德·馬丁才能成功，而是得在某些領域做得更好，贏得足夠的合約來支持自身的高速成長。

2026年的數字證明了這個策略正在奏效。3月13日，美國陸軍給安杜里爾一份10年期最高可達200億美元的合約，把陸軍過去替安杜里爾開的120多個獨立採購案整合成單一框架。就在同一個月，安杜里爾的Dive-XL超大型自主潛艇被美國海軍選中，太空部門完成了對衛星監測公司ExoAnalytic的收購。光是陸軍企業合約和先前從微軟接手的IVAS頭盔合約，兩份天花板合約總額就超過420億美元。

更具象徵意義的是2025年的陸軍次世代指揮控制系統（NGC2）競標：安杜里爾拿到9,960萬美元的原型開發合約，洛克希德·馬丁拿到2,600萬，同一場競標，近四倍的差距。不是安杜里爾打敗了巨頭，而是軍方用真金白銀表明了對創新的偏好。

拉奇的企圖心並不在打敗任何同業，他想要改變是整個國防產業的運作方式，證明成本加成模式已過時、風險導向模式才是未來，也要證明矽谷的創新方法可以用於國防領域，產生更好的結果。

但安杜里爾不會滿足於現狀，只靠無人機和感測器無法改變整個產業，而是要贏得數百億美元的大型合約，躋身美國國防的核心供應商。F-35等級的載人戰鬥機？太空武器系統？這些可能都在拉奇的下一份清單裡。

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