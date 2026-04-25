解放軍整肅未完？湯廣正指培訓班關鍵：習近平對高階幹部仍不信任

中共領導人習近平日前罕見出席「全軍高級幹部培訓班」。圖為習主持其它會議情形。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共領導人習近平持續整頓解放軍，其破例出席月初的「全軍高級幹部培訓班」，也備受關注。臺灣國防研究倡議共同創辦人湯廣正分析，這次培訓班有三個值得關注的重點，其中，習近平在會中持續強調，要以基層士官兵來監督高階幹部，顯示習近平至今仍然不信任這些目前尚未被整肅的軍方高階幹部。

自由時報最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》近期上線，湯廣正在節目之中分析，中共解放軍在「20大」後，接連有高階將領遭到整肅，而今年4月8日舉行的「全軍高級幹部培訓班」，被視為這一連串整肅的階段性結果。

湯廣正表示，此次培訓班有三個值得注意的重點，首先，是習近平破例出席，顯示該會議具有極高的重要性；其次，習近平在會中持續強調要以基層士官兵來監督高階幹部，這顯示習近平本人至今仍然不信任這些目前尚未被整肅的軍方高階幹部。

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湯廣正說，第三，培訓意味著將有某種程度的成果檢驗，這代表習近平有意向全軍宣示，正在重新考核目前倖存的高階將領。

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