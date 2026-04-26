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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

習籲將校展「雅量」接受批評 湯廣正直指對管理體制不信任依舊

2026/04/26 11:00

中共領導人習近平閱兵情形，他要求解放軍基層監督高層，顯見其對解放軍高層的不信任。（美聯社檔案照）中共領導人習近平閱兵情形，他要求解放軍基層監督高層，顯見其對解放軍高層的不信任。（美聯社檔案照）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕 中共領導人習近平近期對解放軍的管理體制展現新一輪整頓思維，要求軍隊領導幹部應具備接受批評的「雅量」。臺灣國防研究倡議共同創辦人湯廣正分析，習近平有意更大程度地以基層來監督幹部，顯示在經歷多輪將領整肅後，習近平對於軍方高階幹部與管理體制，依舊存有高度的不信任感。

自由時報最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》近期上線，湯廣正在節目之中分析，本次習近平在講話中具體提到，軍隊領導幹部特別是高級幹部，要有涵養、能容人的雅量，營造說實情、建諍言、敢鬥爭的濃厚氛圍。

湯廣正表示，這意味著習近平要讓全軍知道，他要求這些高階幹部不能禁止下屬對他們的批評，甚至要以開放的胸襟接受。

湯廣正說，習近平這番要求高階幹部接受下級批評的表態，反映出其在經歷多輪將領整肅後，仍對於當前的高階幹部及管理體制相當不信任，因此試圖透過動員基層監督的方式，強化對軍方的掌控。

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