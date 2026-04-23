少見的安排！軍方人事次長侯嘉倫接作戰次長 六軍團指揮官月底異動

國防部人事次長（聯一）侯嘉倫中將（右）將調任為作戰暨計畫次長（聯三），也是國軍近十年來少見的擔任兩個不同次長職務的安排。圖為侯嘉倫晉任中將時與賴總統合影。（圖：取自總統府影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方重要軍職月底再有異動！據指出，由於陸軍系統的國防部常務次長楊基榮中將月底屆齡退伍，牽動多位中將層級將官調整，軍方傳出將由陸軍六軍團指揮官陳文星中將升任國防部常務次長，並由國防部作戰暨計畫次長（聯三）連志威中將接掌六軍團。

此外，軍方傳出將由國防部人事次長（聯一）侯嘉倫中將調任為作戰暨計畫次長，並由陸軍司令部人事軍務處王智輝少將升任人事次長，並在月底晉升中將。

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軍政人士今天指出，國軍過去較少出現過將領歷任兩個不同參謀次長職務的人事安排，現任副參謀總長李天龍中將，過去曾分別擔任過國防部訓練次長（聯七）丶作戰暨計畫次長（聯三）等職，而侯嘉倫此次由聯一次長轉任聯三次長，應是近十年來唯二的例子。

軍方傳出陸軍六軍團指揮官陳文星中將月底升任國防部常務次長，並由國防部作戰暨計畫次長（聯三）連志威中將接掌六軍團。圖為連志威次長去年12月，在國防部記者會中說明「國軍針對中共實彈軍演應處作為」。（資料照，記者陳逸寬攝）

去年2月接任六軍團指揮官的陳文星中將，是陸軍79年班畢業，在軍中表現傑出，在2022年底調任為馬防部指揮官，並晉任為陸軍中將，當時陳文星代表新科將官受訪時表示，站在國家最前線的他，未來會持續帶領官兵，落實敵情掌握，戮力戰訓本務，展現「守護國土，捨我其誰」的決心，完成各項準備，以不負國人期待。

陳文星在2023年11月，由馬防部指揮官調任為國防部作戰暨計畫次長室次長，去年2月升任六軍團指揮官至今，巧的是，當時從陳文星手中接任作戰次長的就是連志威中將，這次再隨陳文星的腳步接任六軍團指揮官。

連志威是陸官81年班畢業，曾任陸軍司令部副參謀長丶六軍團副指揮官及國防部作戰次長。賴清德總統在一次的將官晉任典禮時，肯定連志威在軍中的表現及貢獻。賴總統指出：「我們恢復一年期義務役，透過加強訓練內容，希望提升全民國防的韌性。我要感謝連將軍，在這個過程中的努力；也相信投身新制訓練的役男，經過一年完整的多元訓練，配合完善的後勤資源，可以達到實際提升臺灣自我防衛能力的目標」。

六軍團指揮官陳文星中將，傳出月底將升任國防部常務次長。為陳文星本月上旬校閱新成軍的M1A2T戰車營。（資料照，陸軍第6軍團提供）

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