短短7年打造無人機帝國 《無人軍團》揭露Palmer Luckey的傳奇祕辛

美國國防承包商 Anduril 創辦人拉奇（Palmer Luckey），今年2月在新加坡航展現場，持捲尺測量中國殲-35A 模型並公開質疑其戰力。拉奇的公司因對台軍售，目前正遭中國列名制裁。（翻攝自 Palmer Luckey 社群平台）

〔記者羅添斌／台北報導〕烏俄戰爭讓現代戰爭的型態出現全新模式，陸海空無人作戰載具的對抗與不斷進化，更是十年前難以想像的場景，在這個特別的時代裡，21歲暴富丶3年後卻被臉書開除，7年後卻令人驚奇的打造出600億美元的Anduril無人機帝國，帕爾默・拉奇（Palmer Luckey）一手打造出矽谷＋軍工複合體傳奇，還打敗了多家軍工巨頭公司，更令人好奇，帕爾默・拉奇崛起的背後，隱藏了什麼樣的神奇動人故事。

由台灣資深科技創業者與科技觀察家蕭上農（Fox Hsiao）撰寫的《無人軍團》新書，深入剖析了Anduril崛起的幕後故事，以及對帕爾默・拉奇個人傳奇故事的祕辛進行了精彩的追蹤及探討，此書已在本週由寫樂文化公司出版發行。

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美國國防公司Anduril創辦人拉奇（左）去年8月前往國防部會晤防長顧立雄（右），並親自交付首批Altius 600M反裝甲無人機、致贈模型。（國防部提供）

帕爾默・拉奇（Palmer Luckey）在年僅21歲時，把在拖車裡創辦的虛擬實境公司 Oculus VR，以20億美元賣給祖克柏，登上時代雜誌封面，成為矽谷風口上最耀眼的明星。如同賈伯斯與馬斯克，他在24歲時被臉書「無因解僱」，其實背後原因是給親川普迷因組織的一萬美金捐 款，被全矽谷進步派獵巫，人脈、錢脈一夕斷光。

《無人軍團》書中指出，有名又有錢的拉奇沒有委屈道歉，也沒花大錢跟開除他的臉書、獵巫的媒體打官司，被解僱當天他撥出三通電話，召集前傘兵、前情報官員與矽谷工程師，創辦國防新創公司安杜里爾（Anduril）。他要用實力證明那些矽谷左膠們錯了！

七年後，安杜里爾估值高達600億美元，是冷戰後成長最快的軍工企業，他的人工智慧作戰系統與無人武器，在美國邊境巡邏、在烏克蘭攔截導彈、在太平洋深處緊盯敵人的一舉一動。

安杜里爾也是台灣武器與技術的提供商之一，拉奇本人曾來台灣交付裝備、跟中研院簽技術合作約，也因此被 中國列為制裁對象，他卻對外表示：「這是我最榮耀的勳章」、「我是這群分裂主義者的粉絲」。

由台灣資深科技創業者與科技觀察家蕭上農（Fox Hsiao）撰寫的《無人軍團》新書，深入剖析了Anduril崛起的幕後故事，以及對帕爾默・拉奇個人傳奇故事的祕辛進行了精彩的追蹤及探討，此書已在本週由寫樂文化公司出版發行。（圖：寫樂文化公司授權）

《無人軍團》書中指出，帕爾默・拉奇特立獨行，百億美元身價卻只穿短褲、夾腳拖與夏威夷衫，把豪宅泳池水抽乾造衝壓引擎，婚禮請日本動漫宅來當嘉賓、家裡陳列1500尊公仔；他到世界各地交付武器，沒有私人飛機跟行李箱，全身家當塞口袋。

此書是首部深入揭露安杜里爾與拉奇完整故事的中文著作，一位被矽谷放逐的異端者，如何用現代科技的力量重鑄美國軍工科技複合體，用AI與無人武器改寫未來的戰爭規則。

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